A Soros Alapítvány antiszemitizmussal vádolja a kormány új plakátkampányát

A magyar kormány hétfőn indította el legújabb plakátkampányát, amelyen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Alexander Soros, Soros György fia, a Soros Alapítvány elnöke látható, felettük pedig a következő felirat olvasható: „Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek!”

A plakátokkal kapcsolatban a Nyílt Társadalom Alapítvány szóvivője a Reutersnek azt mondta:

A magyar adófizetők pénzéből ismét olyan politikai propagandát fizetnek, amelyet mélyen beszennyezett az antiszemitizmus.

Hozzátették, hogy „ez egy jól bevált taktika a magyar kormány részéről: egy ködös és képzeletbeli külföldi fenyegetés megteremtése, hogy elterelje a szavazók figyelmét a valódi belpolitikai kérdésekről”.

A lap azt írja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ugyan azt mondja, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, „de többször is úgy állította be a magyar származású Sorost, mint egy bábjátékost, aki az ő uralmának aláásására szövetkezik, többek között a tömeges bevándorlás támogatásával”.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán reagált a vádakra.

Ez soha nem Soros György identitásáról szólt. Hanem az ideológiáról és a radikális aktivizmusról. Arról, hogy eltökélten beavatkozik Magyarország és Európa más országainak politikájába

– írta az államtitkár hivatalos Facebook-oldalán.

Egyértelmű üzenet

A Szegeder.hu megkérdezte Hollik Istvánt, a Fidesz kommunikációs igazgatóját arról, hogy miért kellett átragasztani a friss konzultációs plakátokat pár nappal a kihelyezésük után egy olyan változatra, amelyen nem látszik Alex Soros keze.

Ezzel kapcsolatban Hollik István azt mondta, „Alex Soros kezével vagy keze nélkül, az üzenet egyértelmű”, aki szerinte a most már Alexander Soros által irányított birodalom nagyon mélyen és szorosan össze van fonódva az európai döntéshozatallal.

A bizottságban is vannak Soros-szövetségesek, kiszivárgott dokumentumokból tudjuk, hogy kategorizálták a bizottsági vezetőket

– tette hozzá.

Hollik István azt is elmondta, hogy „ez a plakát a jelenlegi helyzetet jól adja vissza, hiszen senki által meg nem választott, egy amerikai spekuláns által felállított hálózat és az európai bürokraták döntenek európai kérdésekben”.

Újabb nemzeti konzultációt indított a kormány

Már postára is adták a 11 kérdést tartalmazó újabb nemzeti konzultációt, amely a kormány honlapján is elérhető. A kérdések között szerepel többek között a rezsitámogatás, a kamatstop, az extraprofitadó, az ukrajnai és az izraeli háború, Ukrajna csatlakozása az EU-hoz, a magyar politika külföldi befolyásoltsága és a gyermekvédelmi törvény is.

A kérdőíveket múlt pénteken kezdték kézbesíteni. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a nemzeti konzultáció keretében „minden magyar ember elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát”.

A kormányszóvivő korábban jelezte, hogy azért fontos a nemzeti konzultáció, mert az elmúlt időszakban „sok vitánk alakult ki Brüsszellel”, a 11 kérdés mindegyike úgy kezdődik, hogy „Brüsszel...”. A konzultációs kérdőíveket 2024. január 10-ig lehet visszaküldeni.