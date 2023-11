Úgy elszaporodtak a vaddisznók Magyarországon, hogy nem győzik kilőni őket

Az afrikai sertéspestis kordában tartásához megfelelő mennyiségű vaddisznónál most ötször több él Magyarországon. Így a vadászatra jogosultak most bírságra számíthatnak, ha nem teljesítik a meghatározott állami kvótát − számolt be az ATV Híradója.

Kovács Gábor, a Somogyi Hármashatár Vadásztársaság elnöke úgy fogalmazott megkeresésükre:

Annyit tudunk tenni, hogy fokozzuk a vadászati nyomást minél jobban, tehát megpróbálunk többet lőni [...]. Egyszerűen kilátástalannak tűnik a helyzet.

Vass Péter állatorvos elmondása szerint a sertéspestis nagyon veszélyes az állatok körében − de az embert nem fertőzi a betegség. Az állatorvos kiemelte, a pestis képes egész sertésfarmok kiirtására is, mert nagyon agresszív betegség, amely 40 fokos lázzal is járhat.

Fontosnak tartja, hogy

ha bármelyik házisertésnél tapasztalják gazdáik a betegség tüneteit, azonnal öljék le az állatot.

Kemenesi Gábor, a PTE virológusa mindehhez hozzátette: ha erdőjáráskor elhullott vaddisznókat látunk, azonnal értesítsük a helyi hatóságokat, hogy azok egy megfelelő karanténkörzetet állíthassanak fel, ezzel is féken tartva a betegség terjedését.