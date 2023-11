Hózáporra kell számítani a hétvégén, de nem ez lesz a legkellemetlenebb

Hétvégén nem fogad kegyeibe az időjárás, ami nagy részben kihathat a közérzetünkre. Elsősorban felhős, erősen szeles időre kell számítani, de egyes területeken havas eső, hózápor is előfordulhat.

Szombaton az összefüggő, vastag felhőzet a délkeleti országrészről levonul, mögötte gyorsan vonuló felhőtömbök zavarják majd a napsütést, ám a délkeleti, keleti határvidéken továbbra is zártabb maradhat a felhőtakaró.

Elszórtan valószínű havas eső, zápor, hózápor, délután a Miskolc–Szeged vonal szélesebb sávjában helyenként vékony hóréteg is kialakulhat. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. Az ország nyugati felén, kétharmadán megélénkül, megerősödik az északnyugati szél, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is várhatók.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Vasárnap felhőátvonulások várhatóak, általában többórás napsütéssel. Helyenként előfordulhat hózápor. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 8 és 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 5 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki széllökés miatt

Győr-Moson-Sopron,

Vas és

Veszprém vármegyékre.

Zivatar miatt pedig

Baranya

és Somogy vármegyékre.

Az orvosmeteorológia szerint szombaton napközben nem lesz felettünk időjárási front, de az erre érzékenyek körében hidegfronti jellegű tünetek továbbra is jelentkezhetnek. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomásproblémák és keringési panaszok is előfordulhatnak.

A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is.

Nehéz nap vár a szívbetegekre és az idősekre, így ők lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. Alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, nagy lesz a megfázásveszély, ezért ajánlott a meleg, réteges öltözet.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.)