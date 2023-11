Közel négymillió forint hitelt vettek fel egy nyugdíjas nevében, az MNB bekeményítene

Az áldozat egy 68 éves férfi, aki három éve befektetett egy kisebb összeget, és emiatt keresték telefonon. A telefonban tört magyarsággal mondták neki, hogy a százezres befektetéséből mostanra négymillió forint lett, amit elutalnak neki.

Azt mondta, az utalás csak úgy tud megtörténni, ha feltöltöm a telefonomon keresztül a számítógépemre az AnyDesket, aminek segítségével látja, megkapom-e a pénzem

– mondta el az RTL Híradó stábjának a férfi.

Ennek a programnak a segítségével távolról is irányíthatóvá válik a számítógép. Miután a férfi átadta az irányítást a telefonálónak, a hívó le is tette a telefont. Nem sokkal később azonban üzenetet kapott a banktól, miszerint 3 760 000 forint személyi kölcsönt vett fel, ami meg is érkezett a számlájára.

A következő üzenetben azonban már azt írták, hogy el is lett utalva az összeg az Egyesült Királyságba.

A bank pedig tőle követeli a kölcsön összegét, így havonta 140 ezer forintot kellene fizetnie. A férfi nem érti, hogyan vehette fel a hitelt, miközben nem írt alá semmiféle szerződést. A bank szerint azonban a férfi hibázott, amikor megengedte idegeneknek, hogy hozzáférjenek az eszközeihez.

Az online hiteligénylésnél a bankok sms-ben küldött kóddal azonosítják a hitel igénylőjét. A bank úgy érzi, nem hibáztak, mert a bank azt érzékeli, hogy az ügyféltől érkezett a hiteligénylés.

A Nemzeti Bank az ilyen esetek miatt kéri a bankoktól, hogy januártól csak akkor adjanak kölcsönt, ha alaposabban meggyőződnek arról, hogy valóban az ügyfelük kéri, amennyiben ezt nem teszik meg, akkor a becsapottaktól nem kérhetik el a pénzt.