Megvolt az idei első nagyobb havazás, Magyarország több tája is fehérbe borult

Elárasztották a közösségi médiát a Magyarország több területét is érintő havazásról, havas tájakról készült képek. Közben vasárnap a Dunántúlon átmenetileg viharos akár 60-70 kilométer per órás széllökések várhatóak az északnyugati szélből. Néhány centiméternyi tapadó hó is hullhat a hét utolsó napján.

Magyarország középső tájaira is megérkezett a havazás november 25-én. Az esti órákban több helyen is hullott a hó. Néhány centiméter esett csak a legtöbb tájon, de ez elég volt arra, hogy a tapadó hó több helyen is fehérbe öltöztesse a tájat.

Cegléden jól látható a képek tanúsága szerint, hogy intenzív havazás volt, aminek hatására egy kisebb hóréteg is kialakult.

De nemcsak Pest vármegyében, hanem Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is esett a hó, amit Csépa egyik lakója meg is örökített az utókornak.

Emellett a Duna–Tisza közén Bács-Kiskun vármegyében, Lakitelek községben is havazott, amiről videófelvétel is készült. Ezen látható, mennyire volt intenzív a havazás.

De a Csongrád-Csanád vármegyei Forráskúton is havazott, amit olvasónk meg is örökített. Egy összeáramlási zónának köszönhetően érkezett meg sok helyre a középső országrészben is az idei első sík vidéki havazás az Időkép szerint.

Fotó: Olvasónk, Anett / Index

Egy mondás szerint, ha november 25-én (Katalin napján) fagy, akkor karácsonykor esős, latyakos időre számíthatunk. De ennek a mondásnak hiába van nagy, több évszázados hagyománya, koránt sem feltétlenül igaz. Bár meteorológiai fordulópont szokott jönni az időjárásban ebben az időszakban, ettől függetlenül nem lehet ezt csupán egyetlen napra korlátozni.

Az időjárás-előrejelzések sokkal pontosabbak és megbízhatóbbak manapság, mint amilyenek korábban voltak, így inkább ajánlatos arra hagyatkozni.

Vasárnap is havazás várható

A nyugati területek fölé gyenge csapadékgócok sodródnak be. Ezekből a Dunántúlon a déli órákig általában lepel – pár centiméternyi tapadó hó – hullhat, írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az éjszaka képződött vékony hóréteg vasárnap váshatóan a sík vidéken elolvad, viszont a magasabb tájakon a kialakult havat az erős, viharos szél hordhatja.

Vasárnap délután az Alföldön egy összeáramlás mentén lokálisan szintén lepel – néhány centiméter vizes, tapadó hóréteg – alakulhat ki.

Estétől azonban fokozatosan csökken a felhőzet, és kiderül az ég. Az éjszaka második felétől az ország nyugati felére, kétharmadára ismét szakadozott felhőzet érkezik, a Dunántúlon néhol havazás, hózápor is előfordulhat vasárnap éjszaka.

Hétfő hajnalra helyenként pára, köd képződhet. A légmozgás mérséklődik, legyengül, csak néhol lehet egy-egy élénk széllökés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -8 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.