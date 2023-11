Hamarosan kezdetét veszi a per, ami tényleg életre és halálra megy

November 27-én és 28-án tárgyalja Strasbourgban az Emberi Jogok Európai Bírósága azokat a beadványokat, amelyeket magyar állampolgárok nyújtottak be életvégi döntésekkel kapcsolatban. Rendkívül fontos eleme a pernek, hogy az ügyben ezúttal szakértőket is meghallgatnak. Ha Karsai Dániel és sorstársai győznek, akkor a magyar kormánynak változtatnia kell a jelenlegi szabályokon.

„Dr. Karsai Dániel András vagyok, 46 éves ügyvéd, alkotmányjogász. Valamint halálos beteg” – szinte napra pontosan két hónappal ezelőtt ezekkel a sorokkal kezdődött a bejegyzés, amely új fejezetet nyithat a hazai eutanáziaszabályozás történetében.

Karsai Dánielnél 2022 augusztusában diagnosztizáltak ALS-t, ami egy teljes izomsorvadással járó betegség, többek között a legendás fizikus, Stephen Hawking is ebben szenvedett. Az utolsó szakaszban a légzési funkciók is megszűnnek, így végül a halál fulladás miatt következik be, az érintettnek ezt azonban teljesen tiszta tudattal kell végigélni, mivel a mentális képességek a folyamat közben nem sérülnek.

Az alkotmányjogász személyes és szakmai megközelítésből is úgy véli: az életvégi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma jelenleg alapvető emberi jogokat sért, különös tekintettel ide sorolná az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jogot, az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát és a világnézeti meggyőződés szabad megválasztásához való jogot.

Mivel Magyarországon nincs jogi út ezen sérelmek orvoslására, Karsai Dániel a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, amely sürgősségi kérelmének helyt adva, kétnapos tárgyalást tűzött ki november 27–28-ra. Hétfőn szakértőket hallgatnak meg, ami eltér az általános gyakorlattól – hasonló eljárásokban ilyenre még nem is volt példa –, míg kedden Karsai Dániel szólal fel.

A kormány azt kéri, nyilvánítsák elfogadhatatlannak a kérelmet

Az ügyre a magyar kormány is reagált, észrevételeiket határidőn belül eljuttatták a strasbourgi bírósághoz. A dokumentumban azt kérték, hogy nyilvánítsák elfogadhatatlannak a halálos beteg férfi eutanáziára vonatkozó kérelmét. A beadványban leginkább egy már korábban lefolytatott eljárásra, Diane Pretty ügyére hivatkoztak. A brit nő a 2000-es évek elején egy, a mostanihoz nagyon hasonló küzdelmet folytatott, ő is az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, fellebbezése azonban kudarcba fulladt, az indoklás szerint ugyanis az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem biztosít jogot a halálhoz.

Karsai Dániel az ellenkérelemre reagálva egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

A kormány által hivatkozott határozat valóban létezik, nem meglepő, hogy valamilyen szinten beleállnak az ügybe, de nem tekintem ellenséges lépésnek állásfoglalásukat. A legfontosabb, hogy megindult egyfajta társadalmi diskurzus a méltóságteljes életvégi döntések kérdésében, ami nem magánügy, hanem nyolcmilliárd ember ügye. Csak Magyarországon emberek tízezrei vannak egészségi állapotuk miatt megalázó, kiszolgáltatott helyzetben. Bízunk benne, hogy Strasbourgban győzünk, ha mégsem, aszerint fogunk továbblépni.

Amennyiben Karsai Dániel és sorstársai valóban győznek a bíróságon, akkor a magyar kormánynak változtatnia kell a jelenlegi szabályokon. Döntés várhatóan jövő év elején születhet.

„Ez már nem élet"

Mint arra a cikk elején már utaltunk, nem Karsai Dániel az egyetlen, aki változást szeretne elérni, a küzdelemhez sorstársai is csatlakoztak. Köztük van egy óvónő, aki szintén ALS-betegségben szenved. Dunavölgyi Erzsébet a nyáron még egy óvodában dolgozott, de azóta napról napra romlik az állapota.

Szeretek élni, de a méltatlanságot képtelen vagyok elviselni. Ma már nem tudom megtenni azt, amit tegnap. Nem tudom elviselni azt, hogy a családomat rabszolgaként magamhoz kötöm, mert már sok dologra képtelen vagyok. A magyar kormány teremtse meg annak a lehetőségét, hogy élhessek a kegyes halállal. Elfogyasztanék a családommal egy jó vacsorát, majd kapnék egy kis mérget, és ennyi

– fogalmazott a nő egy, a Katona József Színházban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Dunavölgyi Erzsébet mellett a szintén halálos beteg Skripeg Béla is önálló indítvánnyal fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához. Az idősebb férfi ugyanezen az eseményen könnyeivel küszködve azt mondta:

Március óta már az ágyban sem tudok megfordulni. Ez már nem élet!

Az állapota romlásáról Karsai Dániel is több alkalommal beszámolt, nemrég egy videóban mutatta be, mi történt vele az elmúlt két évben. Az ügyvéd a 2021 novemberében készült felvételeken még dzsúdzsucuvizsga közben volt látható, míg ma egy egyszerű talpra állás is komoly kihívást jelent neki. Az alkotmányjogász szerint eutanázia nélkül az előtte álló időszakban az alábbiak várnak rá:

„Az ALS rendkívül megalázó, az önállóságtól egyre jobban megfosztó élethelyzetbe sodor. A betegség utolsó szakasza gyakorlatilag vegetatív létezés, bármiféle tudatos aktivitás vagy kommunikáció lehetősége nélkül. A létezés ezen formája számomra mindenfajta értelmet és méltóságot nélkülöz. Ebben a helyzetben szilárd meggyőződésem szerint joggal igényelhető, hogy az embernek legyen joga az értelmetlen szenvedés helyett méltósággal befejezni az életét.”

(Borítókép: Németh Emília / Index)