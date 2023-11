Mikulás előtt indul a licit – súlyosan beteg gyerekek tervezték meg álomcipőjüket

Magyarországon minden ötödik iskoláskorú gyerek küzd krónikus betegséggel. Sokan közülük hónapokat, éveket töltenek otthon, kiszakadva az iskolából, távol barátaiktól. Most öten közülük kitalálhatták, megtervezhették, és egy fiataloknak szóló fesztiválon be is mutathatták álomcipőjüket. A lábbelik árverezése a héten indul, a befolyt összeg a KórházSuliban tanuló gyerekek második félévét támogatja.