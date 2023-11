A Mi Hazánk javaslata szerint a közös főpolgármester-jelölt állításhoz nem kell közös lista

A Mi Hazánk által benyújtott javaslat értelmében a Momentum akkor is támogathatja Karácsony Gergelyt, akit jelenleg a Demokratikus Koalíció (DK) és a Párbeszéd is támogat a jövő évi önkormányzati választásokon, ha külön momentumos lista is van, amin egyébként a regnáló főpolgármester nem szerepel. Csupán három momentumos kerületi polgármester-jelölt szükséges és külön listát állíthat a párt, tehát nem kell a Momentumnak is főpolgármestert jelölnie a listaállításhoz.

A Demokratikus Koalíció (DK) a Mi Hazánk Mozgalom javaslatára hivatkozva vetette fel, hogy az ellenzéki pártok induljanak közös fővárosi listán a 2024-es önkormányzati választáson. Kálmán Olga szerint a parlament házbizottságában a Fidesz egyértelművé tette, napirendre fogja tűzni a Mi Hazánk javaslatát, ami listássá alakítaná a jövő évi önkormányzati választást Budapesten.

A listaállításhoz elég három kerületi polgármester-jelölt

A Mi Hazánk Mozgalom szerint a meglévőnél igazságosabb és arányosabb választási rendszerre van szükség a fővárosban, ezért a párt azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés tagjait listás szavazáson válasszák meg a jövőre esedékes önkormányzati választásokon, és ne a kerületi polgármesterek legyenek a testület tagjai. Az ötletet először Fodor Gábor vetette fel az Indexen megjelent véleménycikkében.

„2014-ben a Fidesz egyoldalúan vezette be az új fővárosi választási rendszert, amely kizárólag Budapestre vonatkozóan más választási rendszert jelent, mint a vármegyék esetében. Nyilvánvaló, hogy a hatályos rendszer a két legnagyobb politikai pólusnak kedvez, amely nem felel meg a demokratikus sokszínűségnek. Annak érdekében, hogy Budapest valóban a budapestieké lehessen, a város ne váljon politikai zsarolás, önkény és csaták színterévé, ezért javasoljuk a tisztán arányos választási rendszer bevezetését a Fővárosi Közgyűlés tagjainak megválasztása érdekében” – indokolta a párt a törvényjavaslatot, amely szerint a Fővárosi Közgyűlés tagjainak megválasztásánál Budapesten

FŐVÁROSI LISTÁT AZ A JELÖLŐSZERVEZET ÁLLÍTHAT, AMELY FŐPOLGÁRMESTER-JELÖLTET VAGY A FŐVÁROSI KERÜLETEK KÖZÜL LEGALÁBB HÁROMBAN POLGÁRMESTERJELÖLTET ÁLLÍTOTT.

A javaslat szerint nem kapna mandátumot a jelölőszervezet fővárosi listája, ha „a fővárosi listákra leadott érvényes szavazatok öt százalékát nem érte el, vagy a közös fővárosi lista, ha a fővárosi listákra leadott érvényes szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölőszervezet által állított közös fővárosi lista esetében tizenöt százalékát nem érte el”.

Karácsony szerint a Fidesz áll a javaslat mögött

„Alig hét hónappal a választás előtt a Fidesz újra módosítani próbálja a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó választási szabályokat. Még ahhoz is gyávák, hogy saját nevükben adják be a javaslatot, rábízták azt a félfasiszta testvérpártjukra. 2014-ben eltörölték a listás választást, hogy így csináljanak többséget maguknak, most visszaállítanák a korábbi rendszert, mert abban bíznak, hogy így tudják elvenni az ellenzékét” – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerint hiába próbálja a kormánypárt elvenni az ellenzéki többséget a fővárosban, nem fog sikerülni.

„A hatalom, amely úgy váltogatja az elveit, mint más az alsógatyáját, nem méltó a budapestiek bizalmára” – tette hozzá a főpolgármester. Karácsony később arról beszélt, hogy a javaslat valódi célja, hogy eltöröljék a közvetlen főpolgármester-választást.

A Momentum nem akar többé közös listát Gyurcsánnyal

Donáth Anna egy friss interjúban arról beszélt, hogy már tavaly is csak befogott orral tudott egy listán szerepelni Gyurcsány Ferenccel, de erre többet nem vállalkozna.

A választói akarat kényszerítette ki 2022-ben, hogy közös listán induljanak az ellenzéki pártok, mert azt hitték, így érhető el a kormányváltás, de ez tévedés volt Donáth Anna szerint. A Momentum EP-képviselője szerint pártja levonta a konzekvenciákat a választási eredményből, és arra jutottak, hogy előbb az ellenzéket kell megújítani ahhoz, hogy le lehessen győzni a Fideszt a választáson.

