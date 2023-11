Heves vita a parlamentben: Orbán Viktor átvilágítását követelik

Cikkünk frissül.

„Erős az a törekvés, hogy a magyarok kezéből vegyék ki az önrendelkezés jogát”

Tuzson Bence igazságügyi miniszter nyitóbeszédében kifejtette, a szuverenitásunk megőrzése az egyik legfontosabb feladat, a törvénymódosítás ebben „sorsfordító jelentőségű”, mert bizonyos nemzetközi erők arra törekednek, hogy beavatkozzanak a magyar választások eredményébe.

Szuverenitásunkat napi szinten éri támadás, ezekkel szemben folyamatosan védekeznünk kell. Erős az a törekvés, hogy a magyarok kezéből vegyék ki az önrendelkezés jogát, Európa egy birodalommá váljon, egy olyan birodalommá, amelyben a nemzetek, így a magyarok is egy masszát képeznek. A nemzetek helyébe az Európai Egyesült Államok lépne, ezt nem hagyhatjuk, hosszú távon óriási károkat okozhat, Magyarország elveszítheti nyelvét, kultúráját, történelmét. Ezt nem hagyhatjuk

– hangsúlyozta a miniszter.

Tuzson Bence szerint évek óta történnek kísérletek Magyarországon arra, hogy az alkotmányos önazonosságát megsemmisítsék, átalakítsák, és külföldiek befolyást szerezzenek az országban, „hazánknak ez ellen a leghatározottabban fel kell lépni”.

Példaként a 2022-es országgyűlési választások kampányát említette, a külföldről érkező pénzeket, „aggodalomra adhat okot Magyarországon ez a folyamat, de a kormány kitart Magyarország önazonosságának megőrzése érdekében”. Az emberek véleményére is figyelemmel vannak, ezért indítottak nemzeti konzultációt.

Meg kell akadályoznunk, hogy külföldi szereplők, személyek, szervezetek támogatásokat nyújtsanak pártoknak és befolyásolják a magyar választók akaratát

– szögezte le Tuzson Bence, hozzátéve: küzdeniük kell és küzdeni is fognak, ennek érdekében kerültek benyújtásra a javaslatok.

„Az Alaptörvény szuverenitásának védelme alkotmányos szintre kerül, ehhez megfelelő intézményrendszer is párosul, a garanciákat egy másik törvény egészíti majd ki” – részletezte a miniszter, aki úgy látja, másfajta támadások is érik Magyarországot, ezért a honvédséggel kapcsolatban is újításokat vezetnének be.

A javaslat kifejezi azt az államcélt is, hogy erősítsék a digitalizációt, az ügyek jelentős részét emeljék át a digitális térbe. A választójogi szabályozásban is változás jön, bevezetik a huzamos tartózkodásra jogosultság terminológiáját is.

A javaslat biztosítja, hogy Magyarországon a tisztességes választásokat egy olyan szerv ellenőrizze, amely független, és képes arra, hogy hozzájáruljon alkotmányos önazonosságunk védelméhez

– húzta alá Tuzson Bence, rámutatva: a javaslat egyrészt meghatározza Magyarország szuverenitásvédelmének új elemeit, lehetőséget teremt egy új hivatal létrehozására, és megerősíti a magyar emberek biztonságát.

„A magyar baloldal kockáztatta hazánk szuverenitását”

Vara Judit, a Fidesz frakcióvezetője előterjesztői nyitóbeszédét azzal kezdte, hogy kifejtette mit is jelent a szuverenitás: minden államot megillet a politikai és gazdasági szuverenitás, hogy megvédje magát minden belső és külső ellenségtől; a szuverenitás a nemzetközi jogrend egyik legfontosabb alapelve. Varga Judit szerint a magyarság története úgyis leírható, mint egy több évszázados küzdelem az önrendelkezésért; minden nap meg kell harcolni érte a határokon belül és kívül is. Kiemelte, hogy egyszerre kell küzdeni a külső befolyásszerzés ellen, és vissza kell verni a határokon belül is, mert a guruló dollárokkal próbálják aláásni a magyar érdekérvényesítést.

Arról is beszélt, hogy a magyarok közös gondolkodásába 1100 éve be van vésve, hogy csak a magyarok dönthetnek a magyar érdekekről. Emlékeztetett rá, hogy kiderült, a 2022-es választás idején kívülről akarták befolyásolni az eredményt, erről beszélt az ellenzék miniszterelnökjelöltje, és ezt igazolta a nemzetbiztonsági vizsgálat is, több millió amerikai dollár érkezett az ellenzékhez, ezeket a forrásokat használták fel, ki tudja milyen érdekekért cserébe. A dokumentumok rögzítik, hogy kitől érkeztek támogatások, ezek súlyosan sértik Magyarország szuverenitását.

Varga Judit kifejtette: a magyar szabályozás eddig is tiltotta a külföldi kampányfinanszírozást, de az ellenzék megkerülte azzal, hogy civil szervezetekkel és gazdasági társaságokkal használták fel a külföldi támogatásokat. Hangsúlyozta: a külföldi befolyásszerzés kiemelt nemzetbiztonsági kockázat, szükséges a jelenlegi szabályozás szigorítása, „a magyar baloldal kockáztatta hazánk szuverenitását”, ezért is nyújtottak be törvényjavaslatot.

Varga Judit hozzátette: ezzel Brüsszelben és Washingtonban „megint sikerült eltalálni egy ideget”, mert „áll a bál” és tiltakoznak a tervezet ellen, „ahogy szokták”, pedig a javaslattal csak ismét tiszta vizet öntenek a pohárba. Varga Judit kiemelte: kötelesség a legmagasabb jogi norma szerint biztosítani az ország szuverenitását. A javaslat támogatására szólított fel, a baloldali képviselőknek bátorságot kívánt ahhoz, hogy a nemzetközi pénzemberek és hálózatok elé helyezzék a magyar emberek érdekeit.

„Ezt nyugodtan nevezhetjük politikai korrupciónak”

Zsigó Róbert nagyon fontosnak tartja a törvényjavaslatokat, egyrészt biztosítanák a demokratikus elszámoltathatóságot, másrészt megteremtenék Magyarországon a külföldi befolyástól mentes választásokat.

A kormánypárti politikus kifejtette, a pártok számára eddig is tiltott volt külföldi támogatás elfogadása, a rendszerváltás óta konszenzus volt erről, nem vontak be külföldi forrást a kampányba „a tavalyi választásokon azonban történt valami, aminek nem lett volna szabad, a baloldal amerikai és más dollárokból származó támogatásokból kampányolt” civil szervezet bevonásával.

Zsigó Róbert úgy látja, a 2022-es kampányban történtekből kiderült, a hatályos szabályozás nem biztosítja megfelelően az ország szuverenitását, amelyre a jogalkotónak is reagálnia kell, a kampányt külföldről közvetlenül érkező pénzekkel próbálták befolyásolni, „azt a mai napig nem tudjuk, hogy a baloldal mit ígért cserébe”.

Ezt nyugodtan nevezhetjük politikai korrupciónak. Mi azonban nem engedhetjük, hogy a hazai baloldal külföldi érdekeknek szolgáltassa ki Magyarországot

– hangsúlyozta a kormánypárti képviselő. Zsigó Róbert név szerint említette Márki-Zay Pétert és a Mindenki Magyarországa Mozgalmat, valamint Karácsony Gergelyt és a 99 Mozgalmat.

„Az új jogszabály becsukja a kiskaput a választási trükközés előtt, ezután következménye lesz annak, ha valaki külföldi pénzt használ fel a kampányában, akár 3 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat” – hívta fel a figyelmet Zsigó Róbert.

„Az egyetlen céljuk a hatalom megtartása”

Arató Gergely, a DK vezérszónoka azt mondta: ha a Fidesznek nem megy a kormányzás, akkor előhúz valamilyen szimbolikus ügyet, „gumicsontot”, erről van szó most is. Az ellenzéki politikus szerint a törvényjavaslattal az a cél, hogy újabb szabadságharcot vívjanak, és ne arról kelljen beszélni, hogy elszabadult az infláció, „a gazdaság azért nem zuhan, mert elérte a gödör alját”, negatív folyamatok zajlanak a gazdaságban, elszabadult az államháztartási hiány, „kudarcos a kormányzás”.

A DK politikusa szerint a kormányoldalon azért mesélnek meséket, hogy el tudják érni, az emberek ne a közvetlen, valós problémákkal foglalkozzanak. A mostani „varázsszó”: a szuverenitás, amely bár fontos, de ki veszélyezteti? – tette fel a kérdést Arató Gergely, majd kifejtette, hogy nem az EU.

A DK politikusa kijelentette: a kormány veszélyezteti a szuverenitást, az orosz függéssel; az veszélyezteti, hogy Szijjártó Péter „havonta utazik utasításokét Moszkvába”, és nincs olyan diktátor, akinek a kegyeit ne keresnék; kínai vasutat építenek úgy, hogy abból nem lesz haszna az országnak, és 100 évre eladósítják. Arató Gergely azt is mondta, hogy a kormány minden diktátornak, üzleti halatomnak alárendeli a magyar érdekeket.

Azt is hozzátette: a választás tisztaságának megőrzése tényleg lényeges, de a kormányt miért nem zavarja akkor, hogy több több milliárd közpénzt költenek konzultációra, kampányokra. Említette a Megafon finanszírozását is. Arató Gergely megjegyezte: kampányfinanszírozási reformra szükség van, de ennek a legnagyobb akadálya éppen a kormányoldal. Hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat célja, hogy folyamatosan fenyegetésben tartsanak mindenkit, aki a kormány ellen mer beszélni.

Kijelentette: a javaslat veszélyes és csak az állampolgárok totális kontrollját szolgálja, de nem szolgálja a nemzeti érdekeket, a szuverenitást. A törvény azt szolgálja, hogy megerősítse a Fidesz hatalmát, megerősítsen egy új oligarcha elitet. „Az egyetlen céljuk a hatalom megtartása” – fogalmazott Arató Gergely.

„Ez egy védelmi intézkedés, szükségünk is van rá”

Simicskó István úgy látja, a szuverenitás nagy érték, könnyű elveszíteni, de nehéz visszaszerezni, ahogy azt a történelmünk mutatja.

Akik nem tudták megvédeni a szuverenitásukat, eltűntek a történelem folyamán. Mi nem szeretnénk ezt, a mi felelősségünk, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását

– hangsúlyozta a KDNP frakcióvezetője.

Simicskó István megemlítette, hogy Németországban templomokat zárnak be, két onnan érkező harangot az esztergomi bazilikában fognak használni, „szinte utolsó bástyaként felmutatva Európának”, hogy a keresztény értékek fontosak.

A kormánypárti politikus arról is beszélt, hogy A XXI. század a kihívások, veszélyek évszázada, erre reagálnia kell a magyar államnak és jogrendszernek. A felgyorsult globalizáció és a migráció is alapvető változásokat hoztak, de „az mindennek a netovábbja”, hogy választási kampányokba kívülről érkező pénzügyi támogatással szólnak bele.

„Az a kérdés ilyenkor, hogy a népakarat érvényesül-e, vagy engedünk-e annak, hogy külföldről ilyen-olyan módszerekkel baloldali pártokat finanszírozva, esélyesebbként induljanak a választáson? Ezt nem engedhetjük” – fogalmazott Simicskó István, kiemelve: fel kell térképzeni, le kell leplezni ezt a folyamatot, meg kell hozni a szükséges törvényi szigorításokat.

„Ez egy védelmi intézkedés, erősíti Magyarország szuverenitását, szükségünk is van rá, a KDNP frakciója támogatni fogja az előterjesztést” – zárta vezérszónoki felszólalását a frakcióvezető.

„Bravó Orwell Viktor!”

Gurmai Zita, az MSZP vezérszónoka elmondta: a Fidesz kormány fabrikált egy törvényt, amelynek semmi köze az országhoz, „pitiáner”, és a legszívesebben „szuteréntörvénynek” nevezné, de inkább szerinte „megfélemlítési törtvényről” van szó, és csak a Fidesz hatalmának megtartását szolgálja.

Az a cél, hogy a megfélemlítési törvénytől féljenek, alkalmazott gumiszabályok és tágan értelmezett jogszabályok vannak benne. A megfélemlítési hivatal (a Szuverenitásvédelmi Hatóságra utalt) sérti a jogbiztonság elvét, mert azt bélyegezhet meg és tehet tönkre, akit csak akar. Gurmai Zita szerint ez lehetne az 1984 című könyvnek a folytatása. „Bravó Orwell Viktor” – fogalmazott. Ugyanakkor hozzátette: ez nem fikció, hanem a Fidesz így képzeli el az ország jövőjét. Figyelni fogják, hogy aki felszólal a Fidesz hatalma ellen, van-e a zsebében dollár vagy euró, és ha igen, akkor megindul a lejáratás ellene.

„Hát ez nem olyan, mint az 50-es években?” – tette fel a kérdést Gurmai Zita. A szocialista politikus szerint „a Fidesz visszahozza a Rákosi időszakot”, el akarja némítani a kritikus hangokat.

Már nem elég az ellenzéki pártok és önkormányzatok zaklatása, a teljes közéletet akarják rendszabályozni

– fogalmazott Gurmai Zita. Azt is mondta, hogy a jogállamiság esetében ki lehet tenni a „vége” feliratú táblát. A megfélemlítési törvény egy „politikai bunkósbotot ad a Fidesz kezébe”, „kussoljanak” a tévék, a rádiók, az újságok, a civilek és a pártok; „korlátlan önkényuralomnak hívják ezt”.

Gurmai Zita szerint a cél az ellenzék teljesen ellehetetlenítése, a kormánynak „fontosabb az emberek megfélemlítése, mint a jóléte”. A megfélemlítési törvényt aljasnak és képmutatónak nevezte, „amit vissza kellene dobni a szuterénbe”.

„Ideje lenne átvilágítani Orbán Viktort”

Gelencsér Ferenc szerint „orosz mintájú megfélemlítési törvényt” nyújtottak be, amely újabb akadálya lehet annak, hogy megérkezzenek Magyarországra az uniós források.

A törvény egyetlen célja megfélemlíteni mindenkit, aki nem ért egyet az állampárt vélt vagy valós elveivel. Ez azért nehéz, mert dinamikusan változik. Orbán Viktor azt mondta, hogy ne azt nézzék amit mond, hanem azt, amit tesz

– emlékeztetett a frakcióvezető.

A Momentum elnöke úgy vélekedett, a miniszterelnök nem veszi figyelembe, hogy mi volt a magyar nemzet szuverén döntése: a NATO és az uniós csatlakozás mellett döntöttek.

„Van ebben az országban egy politikus, aki az egyetemről kiesve beesett az Országgyűlésbe”, ő a miniszterelnök, „és még soha nem volt átvilágítva. Ideje lenne átvilágítani Orbán Viktort, talán megtudnánk, hogy miért megy szembe minden alkalommal a teljes európai konszenzussal” – mondta Gelencsér Ferenc.

A momentumos politikus a Szuverenitásvédelmi Hivatalt „besúgó hálózat és propaganda intézmény szomorú frigyéből keletkezett szörnyszülöttnek” nevezte, azt pedig skandalumnak tartja, hogy a hivatal leendő vezetőit nem kell átvilágítani.

Gelencsér Ferenc Kocsis Máténak azt üzente, hogy „frakcióvezető úr, ön mindenhol ellenségeket lát, van ennek egy klinikai megnevezése, kérem a képviselőtársaim beszélgessenek az előterjesztővel, hogy a démonjaival meg tudjon küzdeni. A szuverenitásra az állampárt, tehát önök a legveszélyesebbek”.

Miről vitáznak?

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nyújtotta be a „a nemzeti szuverenitás védelméről” szóló törvényjavaslatot, ezzel létrehoznák a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, valamint rögzítenék, hogy „a választási eljárásról szóló törvény szerinti jelölő szervezet azon tagja, felelős személye vagy vezető tisztségviselője, valamint a választási eljárásról szóló törvény szerinti jelölt, aki tiltott külföldi támogatást, vagy e tilalom kijátszása érdekében a tiltott külföldi támogatás eredetét leplező megállapodásból származó vagyoni előnyt használ fel, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. A további részletekről itt írtunk.

„Magyarország Alaptörvényének tizenkettedik módosítása” – ezzel a címmel nyújtott be javaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, amelynek elfogadása esetén az Alaptörvénybe írhatják, hogy „a haza védelme nemzeti ügy”. A honvédséget és a digitalizációt is érinti a csomag, amelyről itt számoltunk be.

(Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. március 6-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)