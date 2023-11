Ma 12:30-tól Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A három hete tartott Kormányinfón szó volt a nyugdíj-kiegészítésekről, Ukrajna uniós csatlakozásáról, és bejelentették, hogy létrejött a kibernyomozói hálózat.

A mai Kormányinfón szinte biztosan téma lesz a nemzeti konzultáció, erre utal Szentkirályi Alexandra posztja is, aki a tegnapi kormányülésről azt írta, hogy „nagy csatákon túl és komoly kihívások előtt, de megharcolunk az igazunkért itthon és Brüsszelben is. S mint tudjuk, a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz”.

A nemzeti konzultáció kérdései között szerepel többek között a rezsitámogatás, a kamatstop, az extraprofitadó, az ukrajnai és az izraeli háború, Ukrajna csatlakozása az EU-hoz, a magyar politika külföldi befolyásoltsága és a gyermekvédelmi törvény is. Mind a tizenegy kérdés „Brüsszellel” kezdődik.

Feltételezhetjük, hogy terítéken lesz a szuverenitásvédelmi törvénycsomag is, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nyújtott be az Országgyűlésnek. Kocsis Máté szerint „2022-ben kívülről akarták befolyásolni a parlamenti választásokat Magyarországon. A baloldali politikusok a törvényeket kijátszva külföldi szervezetektől pénzt fogadtak el, és abból akartak hatalomra kerülni”.

Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Charles Michelt, az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnökét. A megbeszélésre a decemberi EU-csúcs előkészítése keretében zajlott. A tárgyaláson Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is részt vett, a mai Kormányinfón a tárgyalásról is újabb részleteket tudhatunk meg.

Múlt hét csütörtökön több mintegy 1 milliárd eurónyi uniós forrás folyósítását engedélyezte Magyarországnak az Európai Bizottság. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerint a helyreállítási alap hitelrészéhez, forintban közel 1500 milliárdnyi forráshoz jut hozzá Magyarország.

Ennél többet is igényelhettünk volna, de a támogatásból készült beruházásokat 2026-ig be kell fejezni, és a magyar gazdaság képességeit tekintve ekkora összeg felhasználása tűnik reálisnak. Magyarország jelenleg a szaktanács jóváhagyására vár. Várhatóan az uniós támogatások érkezéséről is újabb részleteket tudhatunk meg a mai Kormányinfón, amit élőben követhet ma is az Indexen.