Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, az MSZP társelnöke szerint összefogással lehetne képes az ország kormányváltásra. Elmondta:

A rendkívüli parlamenti ülés is bizonyítja, hogy a kormánypárt sunyi és gyáva. Sunyi azért, mert ismét a választások előtt pár hónappal próbálnak változtatni a »játékszabályokon«, ezzel pedig az ellenzéket próbálják még inkább ellehetetleníteni. Gyáva pedig azért, mert már a javaslat napirendre vétele is problémás, hiszen a javaslatot a kormánypárt nem is merte a nevére venni, azt a Fidesz szatelit pártja, a Mi Hazánk Mozgalom nyújtotta be.

„A Fidesz 2014-ben szintén nem sokkal az önkormányzati választások előtt szüntette meg azt a listás rendszert, amelyet most vissza akarnak hozni, mivel a jelenlegi helyzetben úgy ítélik meg, hogy a szavazatmaximalizálás miatt mégis a korábbi rendszer lenne számukra a kedvezőbb. Feltételezhetően a kormány azért is érdekelt a javaslat benyújtásában, mert abban bíznak, hogy az ellenzéki pártok külön indulnak a választásokon, és így többséget kívánnak szerezni a fővárosi testületben. Ezzel a lépésével a Fidesz beismerte, hogy az ellenzéki pártok együttműködése esetén jelenleg nem látja esélyét sem a főpolgármester-választás, sem a közgyűlési többség megnyerésének” – vélekedett a képviselő.

Hozzátette azt is: a Fidesz nem talált olyan érdemi jelöltet sem, „akivel vissza tudná szerezni Budapestet. Bármit is tegyen a kormánypárt, az ellenzék egészének van fegyver a kezében. Az MSZP ajánlata továbbra is az, hogy az egész ellenzék ne csak Budapesten hozzon létre közös listát, hanem minden megyében közös listát kellene alakítani.”

Felmérések szerint az európai parlamenti listán is meg tudnánk verni a Fideszt együttes fellépéssel, ami a választók többségének akaratát is tükrözné. Az MSZP továbbra is mindent megtesz azért, hogy az ellenzéki szavazók akarata érvényesülni tudjon

– fejtette ki véleményét Kunhalmi Ágnes.