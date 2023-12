Nyirati Klára az Indexnek: Ha nem értek egyet az irányvonallal, az a tisztességes, ha kilépek

Donáth Anna az elmúlt időszakban több alkalommal támadta a Demokratikus Koalíciót, publicisztikájában a DK-t a kormányváltás akadályának nevezte, szerinte a párt „a hazugságon alapuló politikai kultúrát” képviseli. Az EP-képviselő később kijelentette azt is, hogy tavaly áprilisban „befogott orral” szerepelt egy listán Gyurcsány Ferenccel, de a jövőben nem lesz ilyen.

Nyirati Klárát egy nyilvános beszélgetésen, a Nők a politikában sorozatban kérdezte Magóné Tóth Gyöngyi Mária, a DK kalocsai képviselője arról, hogy momentumosként hogyan éli meg Donáth Anna DK-kritikáját.

„Borzasztó rosszul. Olyannyira, hogy én pont tegnap beszéltem Fekete-Győr Andrással, nem tudom, hogy mennyire ismerős a Fekete-Győr András neve, és ő is úgy gondolja, hogy a Donáth Anna hülyeségeket csinál” – válaszolta a bajai polgármester.

Nyirati Klára a fórumon megjegyezte azt is, „szóval én a Donáth Annára most nagyon haragszom, és nem én vagyok az egyetlen. A hétvégén Soproni Tamás (Terézváros polgármestere), nem tudom mennyire ismerős, vele találkoztam a hétvégén, és ő is azt mondta, hogy nem tér magához. Utána felhívta az Annát, hogy »Most akkor mit mondjak a DK-soknak helyben? Hogy akkor most hogyan várjam a segítségüket, hogy támogassanak?« És én ugyanígy vagyok ezzel”.

Soproni Tamás ezután lapunk megkeresésére aláhúzta: „Hálás vagyok az égnek, hogy önkormányzati területen dolgozhatok, a politika egyetlen területén, ahol sokkal többször tudjuk keresni azt, hogy mi köt össze minket, ahelyett, hogy a különbségeket keresnénk. A terézvárosi képviselő-testület ülésein például az ellenzék is megszavazza az előterjesztések 80-90 százalékát, beleértve a Fideszt is. A koalíciónk, amelyben együtt dolgozunk – többek között a DK-val és a Párbeszéddel is – kiválóan működik, és együtt fogjuk folytatni 2024-től is”.

Nyirati Klára szavai után kiderült, hogy a Momentum fegyelmi eljárást indíthat az ügyben, a polgármester viszont közölte: kilép a pártból.

Nyirati Klára: Ha nem értek egyet az irányvonallal, az a tisztességes, ha kilépek

Pénteken sikerült elérnünk Nyirati Klárát, aki lapunknak elmondta, a nyilvánosan megfogalmazott észrevételeit korábban jelezte a párton belül is, amely vegyes reakciókat szült, valaki egyetértett a kritikával, valaki nem. A polgármester neveket nem kívánt megosztani.

„Polgármester vagyok, nekem itt a helyi összefogást kell képviselnem, mert a helyi összefogás eredményeképpen lettem polgármester, négy párt és egy civil szervezet támogatásával. Tiszteletben tartom a választóimat. A békességet és az együttműködést képviselem, mindenki polgármestere vagyok. A pártpolitikai rivalizálás nem törheti meg a jó kapcsolatot azokkal, akikkel együtt dolgozok” – hangsúlyozta Nyirati Klára.

A polgármester arra a kérdésünkre, hogy helyi szinten szembesült-e már kritikával Donáth Anna DK-t támadó szavai miatt, elárulta:

Sokan megkérdezték, hogyan várhatok támogatást a helyi szimpatizánsoktól, ha a pártom más irányvonalat képvisel. Ha nem értek egyet azzal az irányvonallal, amit a párt képvisel, akkor az a tisztességes, ha kilépek, és tovább képviselem az összefogást. Az emberek az összefogásban és a békességben hisznek, pár hónappal az önkormányzati választás előtt erre vágynak.

Nyirati Klára hozzátette: „A lehetséges fegyelmi eljárás – ami egyébként még nem indult el –, felnyitotta a szemem, hogy a pártfegyelemnek megfelelően a központi irányvonallal egyet kell érteni. Ha nem vagyok képes ezt az irányvonalat képviselni, akkor szerencsésebb, ha kilépek”.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy független marad, és függetlenként áll rajthoz a 2024-es önkormányzati választásokon.

Arra a kérdésünkre, hogy elfogadja-e más pártok, akár a Momentum támogatását a választási kampányban, Nyirati Klára kijelentette:

Egyértelműen. Nem haragszom a Momentumra, szép éveket töltöttünk együtt, a fiataloké a jövő. Eddig szinte mindenben egyetértettem velük, de most akadt egy olyan központi elképzelés, amellyel nem, ráadásul szembemegy a polgármesteri eskümmel és az engem támogató szavazók képviseletével. Ez olyan tudathasadásos állapotot okozott, hogy így kellett döntenem, de ettől függetlenül számítok a támogatásukra, ahogy valamennyi ellenzéki párt támogatására is.

Az önkormányzati választásokat – összevonva az európai parlamenti választással –, 2024. június 9-én tartják Magyarországon.

(Borítókép: Nyirati Klára / Facebook)