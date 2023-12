Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb november 10-én adott interjút a közszolgálati rádióban. A műsorban akkor a migrációt, a magyar gazdaság helyzetét, valamint a háború kérdését is érintették.

A kormányfő korábban arról is beszélt, hogy Magyarország nem akar „mini Gázákat” Budapest kerületeiben, és szerinte nem fogadták el Brüsszelben azt a tolerenciaajánlatot, amit Magyarország tett.

A miniszterelnök a jövő évben esedékes EP-választásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a voksolás célja az lesz, hogy Magyarország engedi-e magára erőltetni a másik oldal álláspontját a migrációban.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter november 30-án jelentette be a Kormányinfón, hogy a kormány meghosszabbítja a kamatstopot, és továbbra is várja az uniós pénzeket. Emellett Ukrajna uniós, valamint Svédország NATO-csatlakozására is kitért.

Gulyás Gergely a parlament által tárgyalt szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban kijelentette: „Ha valaki külföldi érdekeket szolgál ki, akkor utána nem fog támogatni egy olyan hivatalt, ami a magyar közélet tisztaságát szolgálja, ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal.