Hol nagyobb az antiszemitizmus: Amerikában vagy a magyar plakátokon?

Kovács Zoltán szerint az amerikai nagykövet – akit Orbán Viktortól kölcsönözve ismét Présember úrnak nevezett – a történelem szellemvasútján ül, és ez valahova az SZDSZ-es időkbe vitte vissza, mert ez akkor volt divat. A magyar kormány nemzetközi kommunikációjáért és kapcsolataiért felelős államtitkár szerint a Magyarországon élő zsidók pontosan tudják, hogy ettől a magyar államtól 2010 óta milyen védelemre számíthatnak, és

ez nemcsak hogy megállja a helyét nemzetközi összehasonlításban, hanem kimondottan példamutató

– fogalmazott.

Az államtitkár azért szólította meg David Pressman nagykövetet, mert a diplomata ismét bírálta a magyar kormányt a 12. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál megnyitóján tartott beszédében. Pressman szerint az Ursula von der Leyent és Alex Sorost ábrázoló plakátoknak antiszemita vonzata van. A diplomata állítja, az antiszemitizmust ma Magyarországon a magyar kormány bátorítja, ellentétben a zéró tolerancia elvével.

Kovács Zoltán szerint viszont az Egyesült Államok legnevesebb campusain vernek meg zsidókat, egy ember bele is halt a sérüléseibe.

És ezek után bárkinek Amerikából van arca azt mondani, hogy Közép-Európában és azon belül is Magyarországon van probléma az antiszemitizmussal

– tette hozzá.

David Pressman az elmúlt időszakban többször is élesen bírálta a magyar kormány politikáját. A nagykövetnek kimondottan feszült a viszonya a magyar kormány tagjaival. Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is többször is utalt arra, hogy a diplomata nyomást akar gyakorolni a magyar kormány politikájára.

(Borítókép: David Pressman 2023. július 15-én. Fotó: Kovács Tamás)