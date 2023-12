A vállalkozóból lett politikus, Bálint György a kis helyi ügyek felkarolásával építi magát. Polgármesteri ambícióit bejelentő sajtótájékoztatón egy újabb, bíróságon végződő önkormányzati esetről is beszámolt.

A Hatodik Kerület Fejlődéséért Egyesület színeiben, immáron civil jelöltjeként indul Terézváros polgármesteri székéért Bálint György független helyi képviselő. Az ezt bejelentő politikus egyesülete az összes VI. kerületi választókerületben saját jelöltet indít.

A kisebb helyi ügyeket is magáénak érző Bálint sajtótájékoztatóján egy illegális fakivágásra is felhívta a figyelmet, amelyet maga a kerületi önkormányzat követett el

azzal, hogy állítása szerint négy egészséges fát vágatott ki a Podmaniczky utca 79.-cel szemben annak érdekében, hogy helyére – ismeretei szerint – 40 millió forintért egy szeméttárolót építtessen. Az önkormányzat ellen egy helyi lakó indított pert, sikerrel. A Pesti Központi Kerületi Bíróság arra kötelezte a VI. kerületi önkormányzatot, hogy

nyilatkozzon a felperes részére, hogy a Budapest, VI. Podmaniczky utcai MÁV-területtel kapcsolatosan pontosan hány darab fa került kivágásra és milyen pótlás lesz helyettük;

továbbá adja ki a felperes részére a Budapest, VI. Podmaniczky utcai MÁV-területen lévő fák kivágásával kapcsolatos jegyzői engedélyt, és az annak alapját képező szakértői véleményt.

Bálint György szerint a bírósági tárgyaláson az önkormányzatot képviselő ügyvéd azt nyilatkozta, nem volt engedély a fák kivágására.

Bajban van Soproni Tamás, nehéz kiadni azt az engedélyt, ami nem is létezik. Ennyit az átláthatóságról, a látványpolitizálásról, arról, ha mindent erőből visz végbe, dacára a lakossági tiltakozásoknak

– húzta alá Bálint, emlékeztetve, hogy a momentumos politikus a Beton helyett fák szlogennel kampányolt.

Bálint olyan emberként írta le magát, aki „kutat-matat”, és minden gyanús ügyet felderít. Helyi aktivitását jól jelzi, hogy legutóbb éppen ő hívta fel a figyelmet arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 30 millió forintra megbüntette a VI. kerületet, miután annak nem sikerült törvényes keretek között végigvinni a kerületi szakrendelő energetikai korszerűsítését.

Soproni Tamás márciusban jelentette be, hogy a jövő évi polgármester-választáson újraindul. Várhatóan őt a Párbeszéd és a DK is támogatja. A Fidesz ugyanakkor még nem nevezte meg a jelöltjét. Úgy tudjuk, két név is szerepel a kalapban: Hassay Zsófia, a kerület korábbi polgármestere, aki jelenleg a Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz-KDNP frakció listás képviselője, illetve Kovács Balázs Norbert, aki a 2022-es parlamenti választásokon a Fidesz egyéni képviselőjelöltje volt, de alulmaradt a DK-s jelölttel, Oláh Lajossal szemben.

Tüske a köröm alatt

A ma már civil polgármesterjelölt Bálint György a józsefvárosi piac utolsó vezetőjeként vált ismertté. 2019-ben még a Magyar Szocialista Párt színeiben mérettette meg magát az önkormányzati választásokon Terézvárosban. Az erdélyi gyökerekkel rendelkező vállalkozót ugyan a 8-as számú választókerületben egyéni képviselővé is megválasztották, ám nem mozgott olyan otthonosan a politikai alkuk világában.

Neve az Andrássy úti ingatlanpanamában került először a szélesebb nyilvánosság elé, amikor Bálint 14 millió forint értékben jelzálogot jegyeztetett be egy olyan (a panamaügyben elítélt szocialista Hatvani Csaba tulajdonát képező) házra, amely a terézvárosi önkormányzat kártérítési igényének fedezetéül szolgált.

A Momentum kerületi polgármesterével akkor romlott meg visszavonhatatlanul a viszonya, amikor Bálint pert indított saját önkormányzata ellen.

Az Átlátszó beszámolója szerint Soproni az ügyet úgy kommentálta, hogy „Bálint György jogilag és erkölcsileg is többszörösen megbukott... nincs helye az ellenzéki összefogásban, sem Terézváros vezetésében”. Az MSZP etikai eljárást is kezdeményezett vele szemben, ezt azonban Bálint már nem várta meg, és 2021-ben kilépett a pártból. A 14 milliós jelzálogügyről az Indexnek korábban azt mondta, nem volt semmiféle fedezetelvonást célzó háttéralku, egyszerűen csak a pénzéhez szeretett volna hozzájutni.

(Borítókép: Bálint György / Facebook)