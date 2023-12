Hóba borul az egész ország csütörtökön

Fokozatosan halad kelet felé a csapadékzóna, így olyan helyeken is havazhat csütörtökön, ahol eddig nem volt hó. A Dunántúlon viszont már felszakadozhat a felhőzet és feltámadhat az északnyugati szél. Napközben mínusz 1 és 4 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön általában borult lesz az ég, de a Dunántúl nyugati felén tovább csökken a felhőzet, így arrafelé egyes helyeken kisüthet a nap. A nyugati, délnyugati szélvédett részeken viszont néhol tartósan megmaradhat az éjszaka képződött köd.

Többfelé valószínű további havazás, melynek intenzitása napközben fokozatosan csökken.

A Dunántúlon a délnyugati határvidék kivételével továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések az északnyugati irányú szelet, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 1 és 4 fok között alakul.

Egészen csütörtök estig várható a havazás sokfelé a mediterrán ciklon csapadékzónájából, mely fokozatosan halad kelet felé és csütörtök napközben gyengül is. Hétvégére megnyugszik a légkör, de maradnak a felhők felettünk, és emellett párás, ködös időben lesz részünk – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Ahogyan arról az Index beszámolt, akár napokig is megmaradhat a hó, a havazás pedig fokozatosan terjed át az ország keleti részeire, csütörtökig akár 30 centiméteres hóval is számolhatunk. A Magyar Közút óvatosságra inti az autósokat, lesz olyan országrész, ahol korlátozásokkal is számolni kell az utakon.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kiadta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést hófúvás, havazás és tartós sűrű köd miatt.

A meteorológusok hófúvásra figyelmeztetnek:

Komárom-Esztergom

és Veszprém vármegyékben.

Havazás miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztető előrejelzést kapott:

Nógrád

Heves

Pest

Komárom-Esztergom

Fejér

Tolna

Baranya

és Bács-Kiskun vármegye

Tartós sűrű ködre pedig

Vas

és Zala vármegyékben kell számítani.

Lassan vége a fejfájásnak

Fokozatosan megszűnik a fronthatás, de addig a frontérzékenyeknél fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás-ingadozás előfordulhat. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

