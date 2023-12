Tervezet: meghosszabbíthatják az M1-es metróvonalat Budapesten

Még az idén aláírhatják az államközi szerződést a Rákosrendező menti, maxi-Dubajnak is hívott luxusövezeti beruházásáról egy Népszava birtokába került dokumentum szerint. Az iratokból az is kiderült, hogy ketten pályáztak a területre. A projekt keretében több felújítást is vállalhat a kormány, többek között a kisföldalatti meghosszabbítását.

Mint arról az Index is írt, Lázár János építési és beruházási miniszter hétfői sajtótájékoztatóján megerősítette, valóban folynak a tárgyalások a Rákosrendező menti, maxi-Dubajnak is hívott luxusövezeti beruházásáról. Mint mondta, olyan dubaji beruházásról lesz szó, amely a világ legnagyobbjai közé tartozik: arra számítanak, hogy csaknem 5 milliárd forintot tesz majd le a beruházó az asztalra. Arról is beszélt, hogy a beruházás területét először húszmilliárd forint értékben mentesítik, majd egymilliárd forintból a vasúti pályát helyben megújítják. Lázár arról is beszélt, jelenleg nincs döntés arról, hogy lesz-e hatalmas toronyház a területen.

A Népszava birtokába került dokumentumok alapján az év elején egy speciális hirdetményt tettek közzé Rákosrendezőről,

a terület iránt ketten érdeklődtek.

Az irat szerint a két pályázat értékelése után a kormány utasítást adott egy nemzetközi – Lázár János által államköziként emlegetett – szerződés előkészítésére az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország között.

Lázár János hétfőn a Népszava kérdésére elmondta, a kormány megtehetné, hogy eladja a területet, de valójában „közös ingatlanfejlesztésről” van szó.

A dokumentum összefoglalójában kétféle konstrukciót említenek: egyik esetben az állam „a projekt megvalósításához szükséges ingatlanokat (...) értékesíti” ,a másik verzió szerint a beruházó „a fejlesztéssel érintett épületek alatti területre szerzi meg, és fizeti meg a földhasználati jog értékét”.

A dokumentumban szereplő menetrend szerint

még az idén aláírnák az államközi szerződést.

Ebben a Magyar Állam kötelezettséget vállalna öt infrastruktúrafejlesztés elvégzésére, míg a partner a fejlesztési koncepció megvalósítására.

A portál szerint a dokumentumban a magyar vállalásról is írnak, eszerint a kormány építené meg a Szegedi úti felüljárót, átépítené a rákosrendezői vasútállomást és pályát, kerékpáros- és gyalogostengelyt alakítana ki és

meghosszabbítaná a kisföldalattit.

A fent leírtak kapcsán a Népszava kereste az illetékes tárcát, azonban elmondásuk szerint mindössze annyit írtak válaszul, hogy „a fejlesztési tervek jelenlegi állása alapján Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfői sajtótájékoztatóján mindent elmondott, azt nem tudjuk kiegészíteni”.