Több vonat közlekedését, menetidejét befolyásolja a győri fővonalon a havas időjárás – közölte a Mávinform vasárnap az MTI-vel.

Almásfüzitő térségében, Komárom és Tatabánya, valamint Budaörs és Szárliget között az intenzív havazás váltóállítási gondokat okoz. Emiatt

a Budapest-Kelenföld és a Komárom vonalszakaszon a közlekedő vonatok 15-30, esetenként 45 perc késéssel közlekednek. Több vonat csak rövidebb útvonalon közlekedik.

Almásfüzitő és Neszmély között nem közlekedhetnek a szerelvények, ezért az esztergomi vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Győrből a Déli pályaudvarra közlekedő, Komáromból 7:01-kor továbbinduló vonat Komárom és Tatabánya között nem közlekedett, ott is pótlóbuszokra szállhatnak át az utasok.

A Déli pályaudvarról Győrbe 6:25-kor induló vonat is csak Tatabánya állomásig közlekedett. Komárom–Tatabánya állomások között emiatt vonatpótló autóbusszal lehet utazni.

A győri vasúti fővonalon vasárnaptól indult újra a forgalom az elmúlt három hónapban zajlott vágányfelújítási munkálatok után. December 10-től ismét két vágányon járnak a vonatok az 1-es fővonal Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszán. A MÁV az újraindítás bejelentésekor az írta, hogy az adventi és az ünnepi időszakban mindenki a megszokott módon utazhat a szeretteihez, mehet dolgozni vagy iskolába.

Leváltotta az ónos esőt a havazás

Míg a kora délelőtti órákban a nyugat felé mozgó, több hullámban érkező csapadékzónából főként ónos esővel kellett számolni, addig mostanra az ország északi, északkeleti felén megkezdődött havazás. A nap folyamán egyre inkább az Északi-középhegység térségére korlátozódik majd a csapadék.

Az ország egyes részein havas esőre válthat a csapadék, másutt csaknem 3 centiméteres hóréteg alakulhat ki, a magasabban fekvő helyeken akár az 5 centimétert is meghaladhatja a friss hóréteg. Az Észak-Dunántúl magasabban fekvő helyein hordhatja is a havat az időnként élénk, erős szél. Délután a front mögött, nyugaton szakadozhat a felhőzet, ott némi napsütésre is van esély. A csúcsérték döntően mínusz 1 és 3 fok között várható, de északnyugaton ennél enyhébb is lehet az idő.

Jelenleg már csak Tolna vármegyében figyelmeztetnek ónos esőre, itt citromsárga riasztás van érvényben.

Balesetek, kidőlt fák

Az Útinform hírei szerint sok balesetet okozott a reggeli időjárás, van, ahol kidőlt fák akadályozzák a közlekedést: