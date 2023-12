Több mint a fele hiányzik a tervezett határvadászlétszámnak

A határvadászokat 2022 nyarán kezdték el toborozni, miután a kormány bejelentette, hogy négyezer fős egységet hoznak létre. A tervek szerint először 2200 határvadászt vettek volna fel, hogy a rendőrökkel együtt ellássák a határvédelmi feladatokat.

Idén november végéig összesen 4117-en jelentkeztek, akik közül végül 1804 emberrel kötött szerződést a rendőrség – válaszolta a Belügyminisztérium a Népszava érdeklődésére.

Az is kiderült, hogy a sikeres vizsgát és esküt tett határvadászok közül végül 1579-en kezdték meg a szolgálatot. A lappal az Országos Rendőr Főkapitányság azt is közölte, hogy a különbözet a még be nem fejezett határvadász-tanfolyamokból, valamint a még le nem tett vizsgákból fakad.

