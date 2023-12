Itt a következő beszólás a „darálóasszony” és „az online világ Lenin-leánya” csörtéjében

Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője felajánlotta egyévi képviselői jövedelmét társadalmi célokra, főként egy anyaotthon létrehozására. Pottyondy Edina ezt videójában például úgy kommentálta, hogy

A youtuber észrevételeire Dúró Dóra reagált:

Azt gondolná az ember, hogy ez tényleg az, amibe nem lehet belekötni, de a magyar online világ Lenin-leányának egy csúsztatásokkal teletűzdelt videóban természetesen még ez is sikerült. Pottyondy Edina ugyanis mindenen (is) gúnyolódik, miért maradna ki az a politikus, aki saját anyagi forrásaiból is áldoz a családi életforma népszerűsítésére, célul tűzi ki, hogy emeljük az anyák önbecsülését, és segítsünk azoknak, akik valóban rászorulnak. Bár még Pottyondy Edina is bevallja, hogy »jól hangzik elsőre«, de nem ismeri el a képviselő tettét, buzdítva akár a sokkal tehetősebb honanyákat és honatyákat a példa követésére. Hanem beleköt és gúnyolódik.