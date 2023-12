Meghalt Orosz László, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) nyugalmazott docense és legendás oktatója. Orosz László a BME oktatójaként villamosmérnök- és fizikushallgatókat oktatott. A neve azoknak is ismerős lehet, akik nem követik közvetlen közelről a BME elméletifizika-képzését, szenvedélyes vagy éppen szokatlan előadásaival többször is bekerült a sajtóba, valamint a Szkeptikus Konferencián is többször felszólalt már.