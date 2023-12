Pénteken az országra búbánat száll, a barométer esőre áll

A Nyugat-Dunántúlon, valamint a Dunától keletre akár nagyobb területen is borult, zárt felhőtakarós idő várható, főként ezeken a tájakon fordulhat elő csapadék: eső, havas eső, a hegyekben pedig akár hózápor is. Másutt kevesebb felhő valószínű, és csapadéknak is kisebb az esélye. Késő délutántól az említett felhősebb vidékeken is csökken a felhőzet. Főként a Dunántúlon és északkeleten több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések az északi, északnyugati szelet – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű.

Mivel csütörtök éjszaka az Északi-középhegység tágabb térségében foltokban, annak nyugati részén nagyobb területen is sűrű köd képződhet. Ugyanitt, főként az északi országhatár menti területeken a hajnali, reggeli órákban gyenge ónos csapadék sem kizárt. Pénteken napközben az Északi-középhegység magasabb helyein néhány cm-es friss hóréteg is összegyűlhet, de síkvidéken megmaradó hó nem valószínű.

A tartós sűrű köd miatt veszélyjelzést adtak ki péntekre Nógrád vármegyére.

Az időjárás megterhelheti a hidegfrontra érzékenyeket, jelentkezhet fejfájás és migrén is. Megnyúlhat a reflexidő a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges – írják.

