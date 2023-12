A DK bejelentette, hogy pert nyertek a volt honvédelmi miniszter ellen

A Demokratikus Koalíció (DK) vasárnap közölte, hogy per nyertek Hende Csaba szombathelyi fideszes politikus, volt honvédelmi miniszter ellen.

Az MTI-ben megjelent közleményben azt írták, hogy Hende Csaba személyiségi jogai megsértése miatt perelte be Szuhai Viktort, a DK helyi választókerületi elnökét. Ennek előzménye az volt, hogy Szuhai Viktor azt állította: a fideszes képviselő tudatosan hazudott a választóknak a 2022-es országgyűlési választások előtt.

Hende akkor a szombathelyi északkeleti elkerülő út megépítésével kampányolt, még egy munkagéppel is fotózkodott, azonban már akkor tudnia kellett, hogy a kormány nem ad pénzt a beruházásra. Ennek ellenére úgy állította be, mintha ő tudná elintézni az út megépítését a helyieknek, ezzel pedig mérhető támogatást szerezhetett magának

– írták a párt közleményében az esetről.

A Demokratikus Koalíció szerint Hende Csaba végül elvesztette az emiatt indított pert. Mint írták, a Szombathelyi Törvényszék szerint Hende Csaba olyannyira hiányos keresetlevelet írt, amit csak elutasítani lehetett.

A párt azt is hozzátette: „Elég volt abból, hogy Orbánék minden választáson ott csalnak, ahol tudnak”, és hogy „Magyarországnak tisztességes, szociáldemokrata kormányra van szüksége, amely nem hazudik az eredményeiről, hanem valóban el is éri azokat”, ez a célja az árnyékkormányuknak is.