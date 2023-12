A Momentum olyan opción is gondolkodik, amely keresztülhúzhatja Gyurcsány Ferencék tervét

A fővárosi választási szabályok módosítása után a Demokratikus Koalíció és az MSZP is közös ellenzéki lista állítását szorgalmazza a jövő évi önkormányzati választásokra Budapesten, miközben Karácsony Gergely főpolgármester is tárgyalni hívta a pártokat. Mint megtudtuk, a tárgyalások zajlanak, de a Momentum Mozgalom még vizsgálja a lehetséges opciókat.

Az Országgyűlés december 12-i ülésén a képviselők többsége 135 igen, 40 nem, 6 tartózkodás mellett megszavazta a fővárosi választási szabályok módosítását. „Az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében egyes választási tárgyú törvények módosításáról” címet viselő javaslatot Szabadi István, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője nyújtotta be, többek között az alábbi pontokkal:

A választópolgárok Budapest főváros közgyűlésének tagjait fővárosi listán választják meg. Ez esetben Budapest főváros egy választókerületet alkot.

A Fővárosi Közgyűlés tagjainak megválasztásánál Budapesten fővárosi listát az a jelölőszervezet állíthat, amely főpolgármester-jelöltet vagy a fővárosi kerületek közül legalább háromban polgármesterjelöltet állított.

Azok a jelölőszervezetek, amelyek közös főpolgármester-jelöltet vagy legalább három fővárosi kerületben közös polgármesterjelöltet állítottak, közös fővárosi listát állíthatnak.

Az a szabály 2014 óta, hogy a főpolgármester mellett a közgyűlés tagja a 23 kerületi polgármester, valamint további kilenc mandátumot a kompenzációs listákról osztanak ki. Ez változik úgy, hogy a polgármesterek helyett is listákról kerülnek be a képviselők.

Karácsony Gergely a parlamenti döntés után bejelentette: „Tárgyalásra hívom a négy évvel ezelőtti győztes ellenzéki együttműködés pártjainak vezetőit, hogy zárjuk le a közös indulással kapcsolatos tárgyalásokat, és üzenjük meg együtt a budapestieknek: nem hagyjuk, hogy a Fidesz aljas húzásai éket verjenek közénk.”

A Demokratikus Koalíció már az új szabályok megszavazása előtt kezdeményezte, hogy „a demokratikus ellenzéki pártok” közös listán induljanak a budapesti önkormányzati választáson, míg az MSZP az európai parlamenti választások mellett Budapesten, sőt valamennyi megyében közös listát hoznia létre.

Ahogy reggeli cikkünkben írtuk, az LMP-től megtudtuk, hogy a párt részt vesz a Karácsony Gergely által kezdeményezett tárgyaláson, de bármilyen stratégiáról csak ezt követően fognak kommunikálni. A Párbeszéd-Zöldek elképzelhetőnek tartja a közös listát.

Arról, hogy a közvélemény-kutatási adatok alapján milyen következményei lehetnek a választási szabályok átírásának, itt írtunk bővebben.

Momentum: Könnyen előfordulhat, hogy külön listákkal az ellenzék több mandátumot szerezhet

Kérdéseinkkel kerestük a Momentumot is. A párt felháborítónak tartja, hogy „a Fidesz és szélsőjobboldali csatolmánya önös hatalmi érdekből fél évvel a választások előtt teljesen átírják a budapesti választási szabályokat. Ahogy Donáth Anna már korábban elmondta, szögezzük le most is: minden kerületben egy ellenzéki polgármesterjelöltnek kell szemben állnia a Fidesz jelöltjével. A legtöbb kerületben ez nem okoz nehézséget, de ha valahol szükség lenne a viták rendezésére, a Momentum inkumbens polgármesterei és polgármesterjelöltjei egyaránt vállalják, hogy akár előválasztáson is megmérettessék magukat”.

A listás közgyűlési választás új helyzetet teremt. Egyelőre még jogértelmezési kérdések is felmerülnek, ezért nehéz megmondani, mi a legjobb útja annak, hogy a Fővárosi Közgyűlésben az ellenzéki többség biztosítva legyen. Egy biztos: bárhogy is variálja a szabályokat a Fidesz, a Momentum mindent meg fog tenni azért, hogy Budapest szabad város maradjon Karácsony Gergely vezetésével és ellenzéki közgyűlési többséggel. Azt látjuk, hogy az új rendszerben könnyen előfordulhat, hogy külön listákkal az ellenzék több mandátumot szerezhet. Jelenleg az opciókat vizsgáljuk, de fontos, hogy ne arról beszéljünk, milyen konstrukcióban indul az ellenzék, hanem arról, hogy mi a Fidesz és az ellenzék Budapest-politikája között a különbség

– árulta el lapunknak a Momentum.

A párt válaszában hangsúlyozta azt is, hogy „a Fidesz az elmúlt években egy dolgot tett Budapesttel: megpróbálta kitekerni a nyakát. Amíg 2018-ban a szolidaritási adó még a helyi iparűzési adóbevételekhez képest 3 százalék volt, 2024-re ez már 25 százalék. Hogy egyértelmű legyen: a Fidesz nagyjából annyit vesz ki minden évben a főváros kasszájából, hogy abból tudnánk építeni egy új metrót. Eközben a fővárosi vezetés az elmúlt években felújította a Lánchidat, működik a BudapestGO, érdemi beleszólásuk van a budapesti polgároknak a költségvetésbe a közösségi költségvetésen keresztül, és megújult a Blaha Lujza tér”.

A Momentum november végén jelentette be, hogy támogatja Karácsony Gergely 2024-es főpolgármester-jelöltségét.