Gurmai Zita és Donáth Anna mentelmi jogának felfüggesztését kéri Polt Péter

Polt Péter legfőbb ügyész – a csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség folyamatban lévő nyomozásának eredményeként – indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Gurmai Zita országgyűlési képviselő, illetve az Európai Parlament elnökénél Donáth Anna európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére – áll a főügyész közleményében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt indult büntetőügyben a nyomozó hatóság tagjai 2022. február 21-én egy Budapest VIII. kerületi ingatlanban kutatást és lefoglalást végeztek.

Az eljáró pénzügyőrök tájékoztatták a kutatással érintett szervezet vezetőjét, hogy a büntetőeljárási törvény szerint az eljárási cselekményen a hatóság tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül csak az érintett szervezet vezetője és jogi képviselője lehet jelen.

A szervezet vezetője az elhangzott tájékoztatás ellenére a sajtó képviselőivel és az ott megjelent más személyekkel együtt kívánt bemenni a kutatás helyszínére.

Ezt elősegítendő – a szervezet vezetőjének felhívására – a jelenlévők, köztük Gurmai Zita országgyűlési képviselő és Donáth Anna európai parlamenti képviselő, a helyszínt biztosító pénzügyőröket jogszerű eljárásukban erőszakkal akadályozták. Az érintettek erőszakos cselekményüket akkor hagyták abba, amikor a helyszínre az eljárási cselekmény akadályozása miatt kihívott rendőrök megérkeztek.

A felmerült bizonyítékok alapján a legfőbb ügyész az Országgyűlés elnökénél indítványozta Gurmai Zita országgyűlési képviselő, míg az Európai Parlament elnökénél Donáth Anna európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

A büntetőeljárás országgyűlési képviselővel, illetve európai parlamenti képviselővel szembeni lefolytatására – így a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi joguk felfüggesztését követően nyílik lehetőség.

Az ügy

Amint arról korábban beszámoltunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség mára 500 millió forint körüli adótartozást halmozott fel, így a csőd szélére sodródott. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár álláspontja szerint azonban a szervezetnek ebben a helyzetben is teljesítenie kell fizetési kötelességeit.

A tavalyi évben a NAV váratlan razziát tartott az egyházhoz kapcsolódó Oltalom Karitatív Egyesület irodáiban, ami nagy felháborodást keltett ellenzéki körökben. Egy sajtótájékoztatót is szervezett az egyesület, ahová 150 ember ment el, köztük politikusok is. Kisebb dulakodás is volt a NAV-osok és a politikusok között, ami azért tört ki, mert fel akartak menni a NAV által lezárt irodába.

Donáth Anna: Állítsanak bíróság elé, mert kiálltam a védtelenekért

A Momentum országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán reagált a hírre.

Szerintük bűnös vagyok, mert ki mertem állni a védtelenekért a hatalom ellenében. Nagyon helyes, mutassák csak meg az igazi arcukat! Hadd lássa minden ember ebben az országban, hogy nincs már szabadság, még ha fenn is akarják tartani ennek az illúzióját

– fogalmazott.

Azonban a politikus azt állítja, nem tudják megfélemlíteni. „Mindig, minden körülmények között meg fogom védeni az elesetteket. Ha kell, fizikailag is, ahogy tettem ezt Iványi Gáborral” – fogalmazott.

Vegyék csak el a mentelmi jogomat, állítsanak bíróság elé, mert kiálltam a védtelenekért! Állok elébe, hadd tudja meg minél több ember ebben az országban, hogy működik a hatalom, és hogyan veszik el a szabadságot attól, akitől csak akarják

– írta.

(Borítókép: Polt Péter. Fotó: Illyés Tibor / MTI)