Meghalt Szentkirályi Balázs, az Index korábbi újságírója, a G7 alapítója

„Próbáltunk felkészülni rá. Azaz mégsem. Bár tudtuk, hogy a betegség elveszi őt tőlünk, de sosem gondoltuk, hogy tényleg elveszi őt tőlünk. Hogy nincs itt. Hogy nem vitázik velünk, hogy nem mondja el vehemensen azt, mi szerinte a G7 és az újságírás. Hogy nem nevet velünk. Hogy nem nevet a halálon. Nehéz most mit írnunk. De megpróbáljuk felidézni, milyen is volt Balázs, aki nélkül egyikünk sem dolgozhatott volna a G7-nél” – írta a G7 kedden hajnalban.

Szentkirályi Balázs a G7.hu gazdasági portál alapítója, korábbi vezérigazgatója. Szentkirályi Balázs éveken át az Index-ben dolgozott, 2010-ben Junior Prima-díjat kapott, gazdasági tárgyú cikkei elismeréseként pedig 2013-ben elnyerte a Tarnói Gizella-díjat.

Balázs volt Mr. G7. Egy missziónak tekintette lapot. Ha jól emlékszem a név is az ő ötlete volt. Az indulás előtti nyáron még hosszan agyaltunk róla, hogy lehetne-e valami más, vagy tucatnyi másik név merült fel, de végül maradt ez, az eredeti ötlet

– olvasható a megemlékezésben.

A gazdasági lap később úgy fogalmazott, hogy Szentkirályi Balázs egyszer kiszállt a médiából, de visszajött, hogy csináljon valami jobbat, és tényleg hatalmas szenvedéllyel vágott bele. Az első félévben rengeteg vehemens vita bizonyította ezt. Mindenért így küzdött, amit fontosnak tartott. Mint írják, „jobb hellyé akarta tenni az országot, meg kicsit a világot is, és a G7-tel is ez volt a célja”.

„Valószínűleg ezért volt ennyire fontos neki, és ezért tett eszméletlen mennyiségű energiát a projektbe, ahogy néha hívta. Sokan dolgoztunk sokat ezért a lapért, de biztosan ő adta a legtöbbet érte magából. Volt egy víziója arról, hogy miért is létezik a G7, és a szerkesztőségi sörözéssel egybekötött megbeszéléseken is mindig felvázolta, hogy merre tartunk. Nem biztos, hogy ezt mindig sikerült lefordítanunk konkrét napi feladatokra. De Balázs akkor is folyamatosan tervezett, és dolgozott, hogy ezt elérjük” – írják megemlékezésükben.