Budapest V. kerületében Juhász Péter indul MKKP-s polgármesterjelöltként a jövő évi önkormányzati választásokon. Az ötlettel az Együtt korábbi politikusa kereste meg az MKKP-t, amely az ellenzéki képviselő elmúlt évtizedes korrupció elleni munkája és helyi problémaismerete alapján alkalmasnak találta a kerület vezetésére.

Közleményükben azt is írták, „az „ellenzéki” képviselők „észre sem vették”, mi történik a Belvárosban az ingatlanokkal, mielőtt Juhász Péter 2014-ben képviselő lett ott. Úgy látják, Juhász érdemi munkavégzésének hatékonyságát jól jelzi, hogy

Rogánék talán ellene folytatták a legdurvább és leggusztustalanabb lejárató kampányt az elmúlt években.

Juhász Péter jelölti bejelentésekor más pártok polgármesterjelöltjeit is bemutatták. Az MSZP-s Kovács Alex Gáborról, aki most a Tied a belváros nevű szervezet jelöltjeként méretteti meg magát, azt írták: nem csak megszavazta a kerület ingatlanvagyonának kijátszását lehetővé tevő helyi rendeletet, de ő maga is haszonélvezője volt annak. 26 évesen, helyi önkormányzati képviselőként jutott hozzá egy Falk Miksa utcai 82 négyzetméteres önkormányzati lakáshoz, 50 százalék kedvezménnyel.

A másik jelölt pedig a kompromisszumkereső Kerpel-Fronius Gábor, „akit a Momentum ide ejtett le”. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt úgy látja, „a Főváros egyik legkorruptabb kerületében sokféle készségre lehet szükség, de kompromisszumkészségre a legkevésbé. De Kerpel-Froniusszal van egy nagyobb probléma is, nevezetesen az, hogy nem tud három mondatot mondani arról, hogy mit is csinált az elmúlt négy és fél évben Budapesten alpolgármesterként”.

A párt arra számít, hogy a kerület nyerhető, mivel Csárdi Antal több szavazatot kapott az országgyűlési választásokon, mint a fideszes induló, de nem az eddig bejelentett ellenzéki jelöltekkel.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Mi Hazánk törvénymódosító javaslatát fideszes szavazatokkal elfogadta az Országgyűlés, ennek megfelelően már a 2024-es önkormányzati választásokon a Fővárosi Önkormányzat képviselőit tisztán listás rendszer alapján választják meg. A listaállítás feltétele, hogy az adott jelölőszervezet főpolgármester-jelöltet vagy legalább három kerületben polgármesterjelöltet állítson.

Juhász Péter jelölésével a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak megvan a három polgármesterjelöltje:

a XII. kerületben Kovács Gergely;

a IV. kerületben Nagy Dávid;

az V. kerületben pedig Juhász Péter.

Az MKKP tagsága további önkormányzati listavezetőkről is döntött: Újbudán Várady Zoltán, Szárligeten Sipos Tamás, Bicskén pedig Paszicsnyek János juthat be jó eséllyel a képviselő-testületbe.