Orbán Viktor: Ukrajna EU-s felvételével az összes közép-európai támogatás nekik menne

Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a TV2 Tények című műsorának adott interjút, amiben többek között Ukrajna EU-s csatlakozásáról, a decemberi uniós csúcsról, valamint a magyar gazdaság növekedési pályára állításáról is beszélt.

„Három baj gyötör bennünket egyszerre, a világ és a mi életünk is veszélyesebb, mint egy évvel ezelőtt volt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a TV2 Tények című műsorában.

A kormányfő a három veszélyforrásként az orosz–ukrán háborút, az izraeli konfliktust – amely Európába is átcsapott –, valamint a migrációs helyzet alakulását említette. Az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban úgy látja: másfajta látásmóddal rendelkezik Magyarország az ott zajló invázióról, mint a nyugati országok.

Közvetlenebbül érezzük ezeket a hatásokat a bőrünkön

– tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint Magyarország azon az állásponton van, hogy az ukrajnai inváziót lokalizálni és elszigetelni kell. Budapest ugyanezt mondta 2014-ben is, amikor tető alá hozták a minszki megállapodást. Viszont akkor még erősebb volt Európa – jegyezte meg.

Orbán Viktor elmondta: Európában egyedül Magyarország képviseli azt a kezdetektől, hogy tűzszünetre van szükség Ukrajnában.

A decemberi EU-csúccsal kapcsolatban kifejtette: még sohasem fordult elő korábban, hogy egy háborúban álló országot akarnának felvenni az Európai Unió tagjai közé. Orbán Viktor szerint az sem tisztázódott még, hogy az ukrán csatlakozással azok a területek is az Európai Unió részévé válnának-e, amelyeket Oroszország jelenleg a fennhatósága alatt tart.

Az biztos, hogy ha Ukrajnát felvennénk, az összes olyan támogatás átmenne nekik, amik eddig a közép-európai országokat, köztük Magyarországot is megillették

– tette hozzá a kormányfő, aki konkrét érintett területként a mezőgazdaságot említette.

Elmondása szerint az uniós csúcs egyik legnehezebb része az volt, hogy hogyan maradjon ki Magyarország egy olyan döntésből, amit a többi tagállam „rá akar kényszeríteni”.

Orbán Viktor a következő, februári csúccsal kapcsolatban „kénköves villámokra” és nehéz egyeztetésekre számít. Ezen alkalomkor dönthetnek az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatásról is.

Az ellenzékre is kitért ennél a résznél, ahol megemlítette: vannak olyan ügyek, amik nemzeti ügyek, és ilyen helyzetben jó lenne, ha az álláspontok túlmutatnának a politikai párbajokon.

Teljesült cél, jövőbeli kilátások

A gazdaság jövő évi kilátásai is szóba kerültek. Orbán Viktor elmondta: bravúrként értékeli azt, hogy sikerült 10 százalék alá vinni az inflációt, így a cél teljesült. Arra számít, hogy jövőre 5-6 százalék is lehet ez a szám, ami meglátása szerint európai szinten is elismerendő lenne.

A 2024-es évre reális cél, hogy meginduljon a gazdasági növekedés

– fogalmazott Orbán Viktor, aki Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjait nevezte az idei év legjobb pillanatának, akikre szerinte nagyon büszke lehet Magyarország.

Orbán Viktor az interjú végén elmondta, hogy feleségével közösen készül a karácsonyra. Saját feladatai között említette a ház befűtését, valamint a csúcsdísz elhelyezését a karácsonyfára.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Gönczi Gábor műsorvezetőnek a TV2 stúdiójában 2023. december 20-án. Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)