Orbán Viktor a februári uniós csúcsról elmondta, hogy külön tudnak választani két kérdéskört, amelyek összekeverednek. A miniszterelnök szerint van az a kérdés, ami arról szól, hogy adjanak-e pénzügyi forrást Ukrajnának, és ha igen, mennyit, hogyan.

A kormányfő kifejtette, az a javaslat, hogy adjanak 50 milliárd eurót négy évre, de azt is mondja az EU, hogy ez a pénz jelenleg nincs meg. Az Európai Bizottság közös hitelfelvételt javasol, ahogy azt is, hogy ezt tegyék be a költségvetésbe, és azon keresztül adják Ukrajnának. A magyar álláspont az, ha pénzt akarnak adni Ukrajnának, ne adjanak öt évre, mert ennyire nem látnak előre, értelmes időkeretet jelöljenek ki, a mértékét pedig aszerint határozzák meg, hogy az Egyesült Államok mennyit vállal a teherből.

Az is a része a kormány álláspontjának, hogy ne a költségvetésen keresztül adják a pénzt, mert így egy bizonytalan tétel szétzilálja azt, ahelyett, hogy azt mondanák, mindenki tegye le a költségvetésen kívül, amit szán erre. A magyar kormány egyébként sem akar közös hitelfelvételt, korábban a koronavírus-járvány idején megtették, hogy gyorsan, célzottan, jelentős mennyiségű pénzt adjanak a tagállamoknak, de több tagállam ebből még egy fillért sem kapott, Magyarország sem. A kormány véleménye, hogy közösen pénzt felvenni, miközben politikai viták vannak, nem észszerű dolog. Adhatnak pénzt oda, ahova akarnak, de nem akarnak más uniós tagállamokkal együtt közös hitelbe belépni, és közös adósokká válni.

Orbán Viktor szerint a másik része a vitának, hogy tagállamok álltak elő költségvetési módosítási igényekkel. A magyar kormány eddig kimaradt ebből, de ha elkezdődik egy ilyen folyamat, akkor Magyarország is lépni fog, hogy a számára fontos szempontokat beemelje.