Csupa rozsda a Petőfi híd, mégsem kezdik el a felújítását. Még jövőre sem!

A fővárosi Duna-hidak rekonstrukciós körforgási folyamata a 2010-es években egy 10 éves késedelmet szedett össze, amihez most várhatóan újabb hosszú évek tevődnek hozzá. Az idő nagyon fogy, ezzel párhuzamosan pedig nőnek a korszerűsítés költségei. A Petőfi híd rekonstrukciója azonban – ha egyszer lezajlik – újdonságokat is tartalmaz majd.

A budapesti városvezetés három fontos dolgot biztosan tud a fővárosi Duna-hidakkal kapcsolatban:

A Petőfi híd lesz a következő, teljes körűen felújított híd, mert

rossz műszaki állapota alapján ez következik a sorban.

Az előkészítő tanulmányterv elkészült, a piaci konzultáció folyamatban van.

Egy háttérbeszélgetésen kiderült, hogy a Margit híd és a Lánchíd felújítása között két önkormányzati ciklus kimaradt, és nagyon nem lenne jó ismét ennyit várni a soron következő budapesti Duna-híd felújításával. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes ezzel összefüggésben úgy fogalmazott, a 2024-es költségvetés felhalmozási része részben EU-s projekteket tartalmaz, részben pedig olyan fejlesztéseket, amelyekre már vannak korábban megkötött szerződések, és amiket jövőre be kell fejezni.

14 Galéria: Petőfi híd bejárás Fotó: Szollár Zsófi / Index

A Petőfi híd nem ilyen, s bár azt elismerte, hogy nagyon jó lenne már nyáron elindítani a tervezését, azt is világossá tette, hogy egyelőre egy fillérje sincs rá a fővárosnak. (Csak a tervezés több száz milliós tétel lenne.)

Pedig a fővárosi műtárgyak állapotáért felelős szakemberek között konszenzus van arról, hogy a Petőfi híd rekonstrukciójával nem várhatnak sokat.

Megkeresésünk nyomán bejárási lehetőséget biztosítottak a hídszerkezet belsejébe, és ahogy az ott készült képeken is látható, a híd szerkezete és bevonatrendszere több helyen és nagy felületeken károsodott. A híd persze ettől még biztonságos, tehát a szerkezet romló állapota miatt senki nincs veszélyben a hídon való átkeléskor, de az idő múlásával egyre nagyobb mértékű, és így költségesebb felújításra lesz szükség.

A híd a teljes szerkezetét érintő nagygenerálon legutóbb 1979–80-ban esett át, azóta csak a mederpilléreken álló mozgósarukat javították 1996-ban, valamint a pályalemez-megszakításokat betonozták össze a koncentrált ázás megszüntetése érdekében 2013-ban. A BKK és a Budapest Közút szakembereivel folytatott háttérbeszélgetésen az is elhangzott, hogy a mai korszerű korrózióvédelmi bevonatok legfeljebb 25-30 évig képesek konzerválni egy híd állapotát a megfelelő karbantartási feladatok elvégzése esetén. A 70-es, 80-as években használatos bevonatok élettartama azonban ennél még sokkal rövidebb volt. A fővárosi Duna-hidak számából következik, hogy amint az egyik felújítása befejeződik, már kezdeni is kell a következőt. A baj csak az, hogy a 2010-es években ez a körforgás összeszedett egy 10 éves késedelmet, amihez most várhatóan újabb hosszú évek tevődnek hozzá.

14 Galéria: Petőfi híd bejárás Fotó: Szollár Zsófi / Index

Annál is inkább el kellene indítani a felújítás tervezését, mivel a Petőfi és az Árpád híd szerkezete szinte azonos mértékben romlott. A szakemberek a Petőfi hidat részesítették előnyben, de mivel két ilyen fontos fővárosi hidat egy időben nem lehet lezárni, ahhoz, hogy az évek során az Árpád híd még a kritikus állapotba kerülése előtt megújulhasson, a Petőfinek most kellene nekiállni. Egyelőre azonban még csak egy tanulmányterv született arról, hogy mit is szeretne a főváros a híddal kezdeni. Jelenleg a közbeszerzési törvényben szabályozott előzetes piaci konzultáció zajlik. A közbeszerzési eljárás minél teljesebb körű előkészítése érdekében jelenleg a BKK egyeztetést folytat a piaci résztvevőkkel. A konzultáció eredményeként pontosított tervezési feladat elvégzésére kért indikatív árakból körvonalazódik majd, hogy mennyibe is kerülne a híd felújításának két évig tartó tervezése és engedélyezése. A kivitelezés várható költségét csak a tervezési időszak végén lehet majd meghatározni.

A híd jelenlegi állapotából az már most látszik, hogy a korrózióvédelmi bevonat cseréjével nem lehet megúszni a felújítást, szükséges lesz a szerkezeti elemek lokális javítása, valamint a berohadt görgősaruk cseréje is.

Ez utóbbi elvégzéséhez a hidat is meg kell majd emelni. A koncepció szerint egyértelmű újítás lesz a járdakonzolok 1 méterrel történő kiszélesítése mindkét irányban, hogy ezeken irányhelyes kerékpársávokat alakíthassanak ki. (Egyébként 1980-ig volt kerékpározási lehetőség az útpályán, most azonban a kerékpársávok a kiszélesített járdára kerülnének.)

A rakpartról nézve éjszaka ez a híd szinte láthatatlan. A tervezett felújítás keretében ezen is változtatnának azzal, hogy (a Margit hídhoz hasonlóan az útpálya alatti acél tartószerkezetre fókuszálva) díszítő kivilágítást is magában foglalna a fejlesztés.

Forgalmi erősorrend és ütemterv

A Petőfi hídon az októberi adatok alapján 66 074 gépjármű haladt át naponta, ez a dunai átkelések 16 százaléka, ami azt jelenti, hogy az Árpád híd, a Rákóczi híd és az Erzsébet híd után a negyedik legforgalmasabb. A 4-es, 6-os villamosok forgalma miatt az Árpád híd és a Margit híd mellett a közösségi közlekedés szempontjából ez a legforgalmasabb híd, így komoly tervezési feladat lesz, hogy – amint az a Margit híd esetében is történt – az építési munkák ideje alatt is valahogy fenntartsák a közösségi közlekedést.

14 Galéria: Petőfi híd bejárás Fotó: Szollár Zsófi / Index

2024 januárjában zárul le az előzetes piaci konzultáció, amely eredménye nyomán pontosítják azt a műszaki tartalmat. Ez alapján (ha a főváros vezetése szerez hozzá forrást) a BKK már ki tudja írni az engedélyes, majd a kiviteli tervek készítésére vonatkozó közbeszerzését.

Annyi biztos, hogy amennyiben most el tudnák indítani a felújítás kivitelezését, súlyos milliókat spórolhatna a főváros. ugyanis évről évre romlik a híd állapota, így ezzel arányosan növekszik a javítás költségigénye is.

A szakemberek ugyanakkor azt hangsúlyozzák, hogy ha az időigényes előkészítést és az aprólékos tervezést megpróbálnák siettetni a kisebb részfeladatok nagyvonalú kezelésével, akkor a végső számla lényegesen magasabb lenne, mivel a tervezők, illetve kivitelezők a bizonytalan részletek miatti többletkockázatot is beáraznák ajánlataikban.

Egy ekkora volumenű, sokmilliárdos felújítás a rengeteg részfeladat miatt annak ellenére megmozgatja az egész szerkezetépítő piacot, hogy fővállalkozói szinten összesen három-négy szereplős a verseny. (A Lánchíd esetében a Közgép, a Strabag, a Dömper és az A-Híd jelentkezett részvételre, de végül csak a Strabag és az A-Híd adott érvényes, végleges ajánlatot.)

A Lánchíd tervezési szerződésének aláírásakor, 2013-ban még azzal számoltak, hogy a 2020-as évek elején már zajlani fognak a Petőfi híd rekonstrukciójának kivitelezési munkálatai. Bár a lapunknak nyilatkozó szakemberek nem akartak jóslásokba bocsátkozni, de nagy vonalakban úgy látják, ha találnak is rá hamarosan forrást, a munkafolyamatok időszükségletét figyelembe véve a legoptimálisabb esetben is 2026 második felében kezdődhetne meg a szükséges bontásokkal a kivitelezés.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)