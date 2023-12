Kiszáll a politikából a Momentum elnökségi tagja, Kele János

„A mai napon született döntés értelmében a Momentum Mozgalomban vállalt elnökségi tagi megbízatásom január végén megszűnik” – jelentette bemaga a politikus közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a döntés egyben azt is jelenti, hogy párt- és frontpolitikai szerepvállalása véget ért.

Az már korábban eldőlt, hogy a párt nem jelöl engem választott politikai pozícióra a soron következő választások egyikén sem, most pedig az is, hogy a kampányidőszaknak új vezetőséggel vág neki a Momentum. Tüske, szilánk nincs bennem, annál is inkább mert párt- és politikai funkcióktól teljesen függetlenül maradok, maradhatok az, aki mindig is voltam: öntudatos, büszke, a közös ügyeink iránt érzékeny, tenni vágyó, liberális magyar polgár.