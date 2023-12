Erdő Péter: Istenre nyíló ablak van a szívünkben

A bíboros a zsúfolásig telt székesegyházban a szentmise kezdetén emlékeztetett: karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ez az a szeretet, amit „hálával és szeretettel kell viszonoznunk”, és ami arra kötelez, hogy „szeretettel forduljunk egymás felé is” – mondta.

Istenre nyíló ablak van a szívünkben

Erdő Péter homíliájában, azaz bibliamagyarázatra épülő szentbeszédében arról beszélt, hogy a Krisztusban „közénk lépő Isten megmutatja a valóság teljességét”: a teremtőt együtt a teremtett világgal. Azt az alkotót, aki „annyira szeret minket, hogy osztozik szenvedésünkben és halálunkban is” – fogalmazott. Kitért arra: amikor az Isten-ember megszületett, először csupán az embert látták benne. Még a nagyra hivatott „újszülött királyt” is csak különleges jelek alapján ismerték fel benne a pásztorok és a napkeleti bölcsek. Hogyan is tudta volna felmérni az akkori ember ott, Betlehemben, hogy mi történik? De hogyan tudja megérteni ezt a XXI. század embere? – tette fel a kérdést a főpásztor.

Az embernek nincsenek közvetlen tapasztalatai Istenről, bármennyire fejlődik is a természettudomány, a fizika vagy a csillagászat, mindig a teremtett világ keretein belül maradnak

– mondta. De a szívnek – ahogy Pascal írja – megvannak a maga érvei, amelyeket az értelem már nem ismer. „Istenre nyíló ablak van a szívünkben. Megérezhetjük az isteni valóság kimondhatatlan, félelmetes és varázslatosan vonzó mélységét” – fogalmazott. Erdő Péter szólt arról is, hogy a keresztényeknek nem csupán egy jámbor, emberbarát filozófiát kell követnünk, esetleg a divat vagy a többség ízlése szerint évtizedenként változó tartalommal.

Jézus tanítása, élete, halála és feltámadása az örök mérce számunkra, hiszen az ő tanítványai vagyunk

– fogalmazott Erdő Péter.

Magyarokat fogad Ferenc pápa a Vatikánban

Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye érseke az Indexnek adott interjújában elmondta, hogy számos olyan téma van, amiben a Szentszék és Magyarország egyetért. Példaként említette a béke kérdését. A bíboros szerint a magyarok megtanulták az utóbbi évezred során, hogy a nyugati világhoz való tartozásukat is jelenti a Szentszékkel, a pápasággal való kapcsolatuk.

Erdő Péter beszámolt arról is, hogy egy nemzeti zarándoklat formájában szeretnék megköszönni Ferenc pápának a magyarországi látogatását, valamikor 2024 áprilisában. „Nagyon kedvesen azt is lehetővé tette, hogy a magyar zarándokok nemcsak egy általános kihallgatáson vehetnek majd részt, hanem külön is kész fogadni a csoportunkat” – fogalmazott Erdő Péter, aki hozzátette: a pápa részéről ez egy nagyon pozitív gesztus volt.

