Az Eiffel-torony megalkotója kis híján belebukott a panamai vesztegetési botrányba

Ma száz éve, 1923. december 27-én hunyt el Gustave Eiffel francia mérnök és gyáriparos, aki a róla elnevezett világhírű toronynak és a New York-i Szabadság-szobor fémvázának is megalkotója volt. De az ő cége készítette a budapesti Nyugati pályaudvar főépületének terveit is.