„Hvg, milyen emberek vagytok ti? Ezt a kérdést tettem fel október elején, amikor a hvg egy »informátorra« hivatkozva azt hazudta, hogy akinek nem volt protekciója, azt a Külügyminisztérium nem evakuálta Izraelből a Hamász terrortámadása után, és az »informátor« is csak egy ismerős protekciójának köszönhetően fért fel a kimenekítő repülőre. Azt írtam, hogy amikor emberéletről van szó, akkor kellene lennie egy határnak, de a hvg ilyenkor is aljas, hazug módon támadja a mentést végzőket” – írta Facebook-oldalán Menczer Tamás. Az ügy előzményeiről itt írtunk.

Az államtitkár posztjából kiderült:

Most a Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy a hvg hazudott, és kötelezte a hvg-t az alábbiak közlésére: Ezzel szemben a valóság az, hogy az Ádám keresztnevű férfi és családja 2023. október 8-án 17 óra 02 perckor lépett kapcsolatba a nagykövetséggel. A konzulátus 19 óra 23 perckor e-mailben arról tájékoztatta, hogy 03 óra 00 perckor egy újabb kimenekítő repülőjáratot indítanak Budapestre a Ben Gurion repülőtérről, és ezt a férfi és családja igénybe vehetik. Ismerősük 21 óra 09 perckor kereste meg a konzulátust, de ekkor már a család több üzenetet is váltott a konzulátus munkatársaival, kimenekítésük megszervezése folyamatban volt. Végül mindössze hét órával az első kapcsolatfelvétel után – konzulátusi segítséggel – 00 óra 13 perckor hagyták el Izraelt a második kimenekítő járattal, miközben a harmadik kimenekítő járatra is regisztrálva voltak.