Két kiló disznóhúsért gyilkolt az encsencsi elkövető

Két kiló disznóhúsért és 12 ezer forintért gyilkolta meg idős áldozatát az encsencsi elkövető – tudta meg a Tények.

A 25 éves férfi betört az idős asszony házába, és szabályosan kivégezte 69 éves szomszédasszonyát: kiderült, hogy 55 alkalommal szúrta meg áldozatát. A gyilkos májusban támadt meg először egy falubeli férfit. A házigazda akkor meglepte az elkövetőt, ezért baltával és késsel támadt rá a gyilkos. A tulajdonos életét akkor a felesége mentette meg, aki lerángatta a férjéről a bűnözőt.

Rablás és súlyos testi sértés miatt letartóztatták, de egy hónap múlva elengedték, mert az ügyész nem kérte a fogva tartás meghosszabbítását.

Pár hónapja volt szabadon, amikor szintén baltával támadt meg és vert félholtra egy másik idős asszonyt a falujában az encsencsi gyilkos. Az áldozat most is élet-halál közötti állapotban van. Az ügyben még nyomoztak, amikor a férfit szenteste egy betörés miatt kihallgatták, de el is engedték. Ezután pár nappal ölte meg a nyugdíjas nőt.

A Tények információja szerint a férfi betört az idős nő otthonába, majd mikor az rajtakapta, összeszurkálta, és fültől fülig elvágta a torkát, végül rágyújtotta a házat. Két kiló disznóhúst és 12 ezer forintot tett el. A rendőrök ezután pár óra alatt elfogták, és megtalálták a lakásában az asszony vérével szennyezett pénzt.

A gyanúsított letartóztatását elrendelték, a férfi részletes beismerő vallomást tett. A férfi tagadja a gyilkosságot.