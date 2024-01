Karácsony Gergely: Nincs időnk a gyűlölködésre

Az új év első napjának különös hangulata van – kezdi bejegyzését Karácsony Gergely.

„A legtöbbünkben még él az ünnepi együttlétek öröme. De fejben már kezdünk készülni az ünnepek utáni hétköznapokra. Reménykedünk persze, hogy a következő év jobb lesz, mint az előző, talán még meg is fogadunk magunknak ezt-azt, de a lelkünk mélyén már most érezzük, nem biztos, hogy ezeket meg is fogjuk tudni tartani” – hangzik el a beszédben.

Mint fogalmazott: a tavalyi esztendő Budapest számára egyszerre volt ünnep és megpróbáltatás. Ünnepeltük a nemzet fővárosát a 150. születésnapján. Felköszöntöttük többek között a megújult 3-as metróval, a felújított gyönyörű Lánchíddal.

2023 is megmutatta, hogy Budapest legyőzhetetlen. Az volt a múltban, és annak kell lennie a jövőben is. Ezért kell felkészítenünk a városunkat a jövő kihívásaira, a változó klímára, a változó világra.

Ha 2023 a túlélés éve volt, akkor 2024-nek a felkészülés évének kell lennie. Egy bizonytalan, kiszámíthatatlan, sok kétséggel, talán olykor félelmekkel teli jövőre való felkészülés kezdetének. Ellenálló képesség. Ez ma a kulcsszó Európában, ennek kell lennie Budapesten is. Növelni kell a város erejét, a város szabadságát, hogy megvédje magát, és alkalmazkodjon, ha kell.

Budapest közösség. Az itt élők szinte bármelyik pillanatban találkozhatnak valakivel, aki talán mást gondol, másban hisz, máshogy szeret, de ugyanúgy elfogadásra vágyik, és azért talán ő maga is képes elfogadóvá válni. Budapest a szolidaritás, a méltányosság és az elfogadás fővárosa is – mondja Karácsony, aki két, számára fontos találkozást is kiemelt a tavalyi évből: Ferenc pápa szívet melengető méltatását, illetve hogy tudta tolmácsolni Budapest köszönetét a 149-es busz vezetőjének, Németh Roland Ferencnek, aki segített egy kismamának világra hozni a gyermekét ott, a buszon.

Ha túl akarjuk élni nemcsak a következő évet, de a következő évszázadot is, akkor azt kell tennünk, amit a szentatya vagy a 149-es busz vezetője tett: emberszámba kell vennünk egymást.

„Nincs időnk a gyűlölködésre. Csak akkor tudjuk felkészíteni a városunkat a bizonytalan jövőre, csak akkor tudjuk erőssé tenni, ha nem megosztjuk, hanem közösséggé formáljuk az embereket” – mondta.

Végezetül azt kívánta 2024-re, hogy kezdjünk el beszélgetni, hátha kisül belőle valami jó, például jó válaszok a minket foglalkoztató kérdésekre.