Meghalt Futaki Attila, a magyar képregényrajzolás jelentős alakja

Közösségi oldalán emlékezett meg Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán kollégájáról és jóbarátjáról, Futaki Attila képregényrajzolóról, aki mindössze 39 évesen meghalt.

A politikus posztjában úgy fogalmazott:

Halálának híre személyesen is megrendít, hiszen az ő tehetségét örökíti meg mindkét könyvem, A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye és a Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája borítója is. Az utóbbi volt a zseniális művész egyik utolsó munkája. Nehéz szívvel csak annyit tudok mondani: Köszönök mindent, Attila! Nyugodj békében

– írta Orbán Balázs.

Futaki Attila a magyar és nemzetközi képregényrajzolás kiemelkedő figurája volt, rajzaival többek közt a The New York Times, a The Atlantic, a GQ, a Forbes, illetve a Frankfurter Allgemeine Zeitung hasábjain is találkozhattak az olvasók.

Első megjelent magyar műve a Spirál volt, de Magyarország mellett Franciaországban és az Egyesült Államokban is egyaránt elismerték műveit.

Kiemelkedő munkái közé tartoztak a Percy Jackson-kötetek és egy Conan-kötet, de a Severed 1–7, valamint a The Nameless City is a nevéhez kötődik.

Rangos szakmai díjak is kísérték pályáját. 2013-ban az SND Award legjobb sport témájú műért járó díjával, egy SND Award of Excellence-szel (The New York Times, 2016), az ADC Germany Awarddal (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2018), a Zórád Ernő-díjjal, illetve egy Goodreads Choice-szal ismerték el – közölte a Prae művészeti portál.