Ősztől lehet ingyenes a jogosítványszerzés a középiskolásoknak

A következő iskolai tanévtől már ingyenessé válhat a jogosítványszerzés a fiataloknak, azonban a kormány egyelőre nem közölt részleteket a törvényjavaslatról. Az autósiskoláknak azonban már most gondot okoz, hogy semmit sem lehet tudni a részletekről.

Mint arról az Index is írt, a kormány augusztus elején bejelentette, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzésének szinte teljes költségét megtérítené a középiskolásoknak és az állami szakképző intézményekben tanulóknak.

Az erről szóló törvény ősztől életbe léphet,

egyelőre azonban nem lehet tudni részleteket arról, hogy hogyan juthatnak majd ingyenes jogosítványhoz a fiatalok.

„Az ősszel induló tanévtől ingyenessé válhat a jogosítványszerzéshez szükséges képzés a középiskolákban és a szakképző intézményekben tanuló diákok számára. A részletszabályok kidolgozása folyamatban van” – írta az RTL kérésére az Igazságügyi Minisztérium.

A portálnak nyilatkozó vezetéstechnika-oktató, Köves Szilárd szerint azonban több szempontból is problémás, hogy az új rendszer részleteiről még semmit sem tudnak.

Mint mondta, a rendelkezés az autósiskolákat is érinti, ugyanis az ingyenes jogosítványszerzés bevételkiesést okozhat nekik, mert aki teheti, az kivárja azt az időszakot, amikor megkaphatja a támogatást. Az RTL információi szerint már most is van olyan város, amely egyik autósiskolájába január óta nem jelentkeztek tanulók.

Az autósoktatók azt is hangsúlyozzák, a jogosítványszerzés ára egyénenként változó, a végösszeg átlagosan háromszázezer és egymillió forint között mozog. Ez elsősorban attól függ, hogy az autósiskolák rezsiköltsége milyen mértékben emelkedik, valamint hogy az adott tanulónak hány gyakorlati órára van szüksége.

Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a kormány a pótórák számától függetlenül kifizeti-e a teljes összeget.