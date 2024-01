A Szuverenitásvédelmi Hivatal leendő elnöke: Olyanok kiabáltak, akiknek lehet, hogy ég a háza

Lánczi Tamás a Hír TV Napi aktuális című műsorában kifejtette, a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nincs jogelődje, azt a semmiből kell létrehozniuk, ráadásul az intézmény hungarikum, mert máshol sem működik ilyen. A hivatal első feladatának azt nevezte, hogy őrködjenek a nyári önkormányzati és európai parlamenti választások felett, figyeljék és monitorozzák, hogy történik-e a 2022-es országgyűlési választáson látotthoz hasonló külföldi befolyásolási kísérlet.

A leendő elnök azoknak, akik nem bíznak az elfogulatlanságában, azt üzente, hogy

bízzanak bennem. Azt láttam az elmúlt hetekben, hogy vádak fogalmazódtak meg úgy, hogy volt, amikor még a törvény szövegét sem ismerték. Nem tudták, ki fogja vezetni a hivatalt, prekoncepciókkal éltek. Elsősorban olyanok részéről láttam ezt, akik adott esetben az elmúlt egy év dollármédia és dollárbaloldal történetében maguk is involválódva voltak. Olyanok kiabáltak, akiknek lehet, hogy ég a háza.

Lánczi Tamás azt is elárulta, hogy pici, de hatékony szervezetet hoznak létre. Leszögezte, a hivatal nem hatóság lesz, nem nyomoznak, nem szankcionálnak, hanem vizsgálódnak, miközben támaszkodnak a többi államigazgatási szervre, azokra is, amelyeknek van nyomozati jogköre. Az utóbbiak adataiból, információiból dolgoznak, ezeket gyűjtik be és elemzik, de műveletet nem hajtanak végre, „ez nem egy titkosszolgálat, nem egy politikai rendőrség, hanem egy vizsgálati szerv, amelynek a legfőbb ereje a nyilvánosság és a transzparencia”.

Lánczi Tamás azt is világossá tette, hogy például David Pressman amerikai nagykövet „megnyugodhat, mert a törvény úgy rendelkezik, hogy a külképviseleteket a hivatal nem vizsgálhatja”, ahogy az uniós szerveket sem.