Tovább bonyolódik az Eötvös-gimnázium vesztegetési ügye

Befolyással üzérkedés bűntette miatt egy személyt gyanúsítottként hallgatott ki az ügyészség az Eötvös-gimnáziumot érintő korrupciós ügyben – tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, hogy már gyanúsítottja is van az alma matert érintő vesztegetési ügynek, miután megkérdezték a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF).

Ahogy korábban arról az Index is beszámolt: az egyik legelitebbnek számító budapesti gimnáziumban egy hangfelvétel tanúsága szerint a középiskola igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a túljelentkezés ellenére is fenntart iskolai helyeket arra az esetre, ha az írásbelit elbukó gyerekeket be akarják fizetni a szüleik.

Emiatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el az Eötvös József Gimnáziumban történt eset miatt.

Az iskola a botrány kirobbanása után közleményben tagadta a vádakat, ezért a lap a legújabb információk miatt újra érdeklődött a gimnázium álláspontjáról: arra voltak kíváncsiak, hogy hallottak-e a gyanúsításról, és ha igen, tudják-e, kiről van szó.

A gimnázium illetékesei egyelőre nem válaszoltak a megkeresésre.