Baj van egy népszerű gyógyszerrel, kivonták a forgalomból

Az Economx szerint Müller Cecília országos tiszti főorvos közölte: azt követően rendelték el a Rubophen Thermo visszahívását, miután

a gyógyszer AR323T gyártási számú tételével kapcsolatban minőségi hiba miatt bejelentés érkezett a hatósághoz.

„A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 2024. január 3-án, a gyógyszer forgalomból történő kivonása érdekében, hivatalból eljárást indított, majd az AR323T számú tételt ki is vonta a forgalomból, és az egészségügyi szolgáltatóktól visszagyűjtik a granulátumokat” – közölte az NNGYK.

Mint arról az Index is írt, az utóbbi hetekben nemcsak a koronavírus, de az influenza is egyre több embert betegít meg Magyarországon, az egyelőre 10 százalék alatti, influenzaeredetű esetszámok növekedést mutatnak. Tóth Sándor virológus szerint ahogy tavaly, most is január közepén lehet arra számítani, hogy a fertőzések gyakorisága miatt elérjük a járványos esetszámot.