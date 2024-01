Jöhet a mínusz 9 fok, a szél sem kímél minket

Kedden reggel, illetve délelőtt délen néhol még előfordulhat hószállingózás. Az északi, északkeleti szél még nagy területen lesz erős, északkeleten délelőtt viharos lökések is előfordulhatnak, majd délutántól mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 4 és 3 fok között alakul.

Késő estére mínusz 9 és mínusz 1 fok közé hűl le a levegő.

Az északias szelet eleinte még az északnyugati határvidéken is, éjjel inkább már csak az északkeleti tájakon kísérik viharos széllökések: általában 60–80 kilométer/óra, Borsod keleti részén néhol még 85–90 kilométer/óra is lehet a jeges fuvallat. A hajnali, reggeli óráktól fokozatosan ott is tovább mérséklődik a légmozgás.

Kedden napközben kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű – olvasható a HungaroMet honlapján.

Fejfájást okozhat

Az Időkép orvosmeterológiai jelentése szerint kedden időjárási front nem lesz felettünk, de a hideg, fagyos idő miatt továbbra is hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.

Jellemző lehet a fejfájás, a vérnyomás-ingadozás, a nehézkes gondolkodás, valamint felerősödhetnek a görcsös és a kopásos jellegű ízületi panaszok is. Szívpanaszok is jelentkezhetnek, megnő a sztrók és az infarktus veszélye.

A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A kismamáknál korábban beindulhat a szülés.

