Itt a fordulat: végső ajánlatot tett Lázár János Karácsony Gergelynek

Lázár János felszólalását azzal kezdte, hogy jövetelének több célja is volt, ezek közül talán a legfőbb az volt, hogy áttekintsék a folyamatban lévő és készülő együttműködéseket. Hangsúlyozta, hogy csaknem 700 milliárd forintos fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy a debreceni infrastruktúra ki tudja szolgálni a nagy gyárakat, nagyüzemeket. Ennek egy jelentős része közlekedési fejlesztés, de ezen a területen országos szinten is muszáj előrelépni.

Hangsúlyozta, Magyarországon már alkotmányba írták és törvényben rögzítették: minden magyar állampolgárnak biztosítani kell, hogy tömegközlekedéssel eljusson A pontból B pontba. A tömegközlekedéshez való jog alapjog, ezért is folytatják a 2023-ban már megkezdett átalakításokat.

A korábbi év legeredményesebb vívmányának nevezte a vármegye- és országbérletek bevezetését, melyekből összesen 4 millió darabot adtak el.

„Minden kritika ellenére ez azt jelzi, hogy a magyar tömegközlekedésnek van társadalmi megbecsülése. Soha annyian nem utaztak még a MÁV és a Volán járatain, mint 2023-ban” – jelezte, majd az alábbi változásokat jelentette be:

Minden bérletet megszüntetnek, márciustól csak a vármegye- és az országbérletek állnak rendelkezésre. A döntést azzal indokolta, hogy már eddig is tízből kilenc bérlet ilyen típusú volt, így más konstrukciók fenntartásának nincs értelme.

Kedvezményes napijegyeket is bevezetnek vármegye24 és Magyarország24 néven. Előbbi ára 999 forint lesz, utóbbié 4990 forint. Ezt a jegytípust a magyar állam által működtetett összes MÁV-Volán-járaton korlátlanul lehet használni.

Felülvizsgálják a kedvezményrendszert, a jelenlegi 65 kedvezményből 22 kedvezmény marad meg, ezek kivétel nélkül 50 százalékosak lesznek.



• A közalkalmazottaknak, így például az oktatásban, egészségügyben dolgozóknak az eddigi 12 alkalom helyett korlátlanul 50 százalékos utazást biztosítanak regisztráció ellenében.

• Március 1-jétől a 14 éven aluliak is ingyenesen utazhatnak Magyarországon.

• 14 és 25 év között szintén 50 százalékos kedvezmény él majd, ha az utas nem vesz vármegye- vagy országbérletet, amelyen továbbra is 90 százalékos a kedvezmény.

• Azok a 65 év alatti nyugdíjasok, akik utazási igazolványt birtokolnak, a jövőben kedvezményes vármegye- és országbérleteket vehetnek igénybe.

• Azok számára pedig, akik jelenleg 90 százalékos engedménnyel utazhatnak – például a fogyatékkal élők, nagycsaládosok – ingyenessé válik a közösségi közlekedés.

Várhatóan szeptembertől lehetővé válik a kártyás fizetés az összes sárga Volánbuszon. Annak érdekében, hogy a készpénzforgalmat és a visszaéléseket csökkentsék, bevezetnek egy 200 forintos adminisztrációs díjat.

Emellett akadálymentesítenek minden országbérlettel érintett járművet, annak minden osztályát.

„Mindezeket megtárgyalta a kormány, egyetértés volt, elfogadta a pénzügyminisztérium” – jelentette ki a miniszter, aki végül az elmúlt hetek legtöbbet idézett ügyéről, a Budapest-bérletről is bejelentést tett. Lázár János felvezetésében hangsúlyozta: elszámolási vitában állnak a fővárossal, de semmiféle szándékuk nincs arra, hogy bárkinek kárt okozzanak.

A kormány nem akarja szívatni a budapestieket, még csak a főpolgármestert sem. Nem tudjuk átvenni a főváros polgármesteri székét. Ha a polgármester elalszik, elbambulja a szükséges megállapodást, a számlák kifizetését, ezt a munkát nem tudjuk elvégezni helyettük

– nyomatékosított.

Megjegyezte, hogy a budapestiek már így is kiváltságos helyzetben vannak a vidékiekhez képest, jelenleg is többlettámogatásban részesülnek. Mint mondta: minden évben 6 milliárd forintos összegről megy a vita, miközben a főváros „térdig jár a pénzben”. Hozzátette: most is volt egy méltányos és fair ajánlatuk, de ezt nem fogadta el a főváros.

Kijelentette, hogy szívesen veszi a „Lázár János a patás ördög” szerepét, de a tévhitekkel ellentétben nem akar mindenkit megbüntetni, volt benne és a kormányban szándék a megállapodásra.

„Végül arra jutottam, hogy teszek egy újabb ajánlatot, persze nem tudom, hogy a fővárosban még mindig pihennek-e. Mi elfogadjuk a Volán-, a HÉV- és MÁV-járatokon a Budapest-bérletet, a budapesti önkormányzat pedig fogadja el az ország- és vármegyebérleteket. Március 1-jéig áll az ajánlatom” – jelentette be Lázár János.

Várja Karácsony Gergely válaszát

Az építési és beruházási miniszter a sajtótájékoztató végén kérdésekre is válaszolt.

Arra, hogy mi lesz, ha nemet mond Karácsony Gergely az ajánlatra, elmondta: az országbérlet és a vármegyebérlet elfogadása egy fair ajánlat, ez Budapestnek is hasznos, hiszen az agglomerációban dolgozók Budapestre járnak dolgozni, Budapestnek termelnek pénzt. Lázár János szerint a BKK elkéri az inflációval növelt összeget, de nem hajlandó megemelni az általa fizetendő összeget. A Budapest-bérlet árbevételének 1 százalékát kapja az állam, miközben ennél jóval többet áldoz rá a MÁV és a Volán. Debrecen például 9 milliárd forintot költ a közlekedésre, amihez nem ad támogatást az állam. Ugyanakkor a fővárosi közlekedésbe 12 milliárd forintot ad, illetve a bérleteken keresztül további 4,7 milliárd forintot hagy benne. Az ajánlattal kapcsolatban pedig várja Karácsony válaszát.

Lázár a 12 milliárd forintos támogatás további sorsával kapcsolatban elmondta: ez tárgyalási alap, de meg kell várni, mit mond a mostani ajánlatra Karácsony Gergely.

Az Index kérdésére, hogy miért nem kíván 2026-ban egyéniben indulni a választásokon, és ez jelentheti-e azt, hogy két év múlva már nem lesz tagja a parlamentnek, Lázár János elmondta: ezt majd a miniszterelnök dönti el, erről már egyeztettek és még egyeztetnek is.

Debrecenben is nagy változások jönnek

Papp László, Debrecen polgármestere a sajtótájékoztatón arról beszélt: ugyan a közelmúltban sok hír szólt Budapestről és agglomerációjáról, ezeket a kérdéseket a vidéki nagyvárosok tekintetében is tisztázni kell.

Bejelentette, hogy

2024. április 1-jétől a debreceni oktatási és köznevelési intézményekben jogviszonnyal rendelkező 14 éven aluli gyerekek ingyenesen használhatják debrecen közösségi közlekedési eszközeit.

Nemcsak a debreceni 14 éven aluliak élhetnek ezzel a lehetőséggel, hanem azok is, akik távolabbról, agglomerációból érkeznek, de a cívisvárosban tanulnak. Technikailag ehhez a már létező városkártya juniorváltozatát használják majd.

Lázár János Debrecen vonatkozásában arról beszélt: 200 ezerről 300 ezerre duzzadhat a város lakossága, ehhez pedig a közlekedésnek is igazodnia kell.

Emiatt előkészítés alatt van

a 47-es négysávosítása,

az M4-es autópálya továbbépítése,

valamint a vasút korszerűsítése Nyíregyháza és Debrecen között.

„Debrecen előremegy, és nem hátra” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a fejlesztésekből más nagyvárosok, így például Nyíregyháza és Miskolc is profitálnak.

(Borítókép: Lázár János 2021. szeptember 1-jén. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)