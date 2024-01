A Magyar Szolidaritás Mozgalom is Vitézy Dávidot látná Karácsony Gergely székében

Székely Sándor, a mozgalom elnöke közleményben azt írta, az elmúlt hónapokban többször is kiderült, hogy a Szolidaritás programpontjai, valamint Vitézy Dávid nézetei egyeznek, legyen szó a pártok szerepéről az önkormányzatok működtetésében vagy a közlekedéshez köthető anomáliákról.

„Budapest a Fidesz és az ellenzéki pártok játszótere, értelmetlen pártpolitikai okokból az élet Budapesten nemhogy egyre egyszerűbb, kényelmesebb, hanem egyre tragikusabb” – értékelt Székely Sándor, aki közölte, hogy éppen ezért a 2024-es önkormányzati választásokon civil partnereikkel a kerületek több mint felében kívánnak polgármestert és képviselőjelölteket indítani.

Ez azt jelenti, hogy a civil szövetségnek listája is lesz, valamint határozott céljuk, hogy főpolgármestert is állítsanak. Ez utóbbi pozícióba akár Vitézy Dávidot is el tudják képzelni, amennyiben megállapodást tudnának kötni