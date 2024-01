Mínusz 23 fokot mértek a bükki Mohos-töbörben

Szerda hajnalban a Mohos-töbörben mínusz 22,95 fokot mutatott a hőmérő. Hosszú idő óta most mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet a területen.

A Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézetének bejegyzése szerint az éjfél körül fújó időszakos szél hatása nélkül a görbe minimumértéke minden bizonnyal mínusz 25 fok alatt lett volna.

Ráadásul az éjszaka második felében rétegfelhőzet kúszott fölénk, ami tovább redukálta a kisugárzás mértékét. Hó nélkül ezek a reális értékek a fennsíkon.

Hóborítottság mellett a fennsíki töbrökben hasonló körülmények között könnyedén mínusz 30 fok alá eshet a hőmérséklet.

Noha most nincs egybefüggő hótakaró a Bükk-fennsíkon, de hosszú még a tél – teszik hozzá. Ahogy korábban az Index is beszámolt, az ország egyes részein akár mínusz 15 fok is lehetséges.