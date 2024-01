Hózáporral érkezik a hidegfront

Pénteken hidegfront érkezik térségünkbe, a Duna–Tisza közén, a Tisza mentén és a Dunántúl nyugati részén egész nap felhős lesz az ég. Néhol hószállingózás is várható a déli óráktól, másutt viszont kisüt majd a nap. Az északias szél többfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is lehetnek.

Erős északi-északnyugati széllel érkezik a hidegfront az országba pénteken. Néhol hószállingózás és kisebb hózápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és 4 fok között alakul – írja a HungaroMet.

Délkeleten estétől romolhatnak a látási viszonyok, éjfélig, kora hajnalig sűrű köd képződhet,

de ezen kívül kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

Az orvosmeteorológia szerint a hidegfront miatt fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás és a migrén is gyakori panasz lehet. Napközben a szeles idő fokozhatja is a tüneteket. A fokozottan érzékenyek körében előfordulhatnak görcsös panaszok és ízületi fájdalmak is.

Dermesztő hideg jöhet hétvégén

Szombaton keleten lehet több felhő az égen, másutt ragyogó napos idő érkezik. Hószállingózás, gyenge havazás legfeljebb kezdetben az északkeleti határ közelében fordulhat elő. A nyugatias szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A fagyos reggelt követően 0 és 6 fok közé melegedhet a levegő – írja az Időkép.

Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, ám az északi, északkeleti határ közelében néhol előfordulhat hószállingózás, havas eső. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik.

Hajnalban a fagyzugos vidékeket leszámítva általában mínusz 7 és mínusz 2, kora délután 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.

