Tüttő Kata: Hasznos politikus szeretnék lenni

A kérdésre, hogy miért indul el a 2024-es európai parlamenti választáson, Tüttő Kata kijelentette:

Hasznos politikus szeretnék lenni.

A szocialista politikus kifejtette, főpolgármester-helyettesként az volt a feladata, hogy Budapest – minden csapás: járvány és megszorítás ellenére – működőképes maradjon. „És ezt el tudtam végezni” – tette hozzá Tüttő Kata. Arról is beszélt, úgy véli, hogy hasznos munkát tud majd végezni Magyarország képviseletével az Európai Unióban.

Az a dolgom, hogy tegyek valamit az országomért, a városomért meg a nőkért

– jelentette ki.

Az általa kitűzött öt feladatról is beszélt, ezeket az MSZP tavaly decemberi választmányi ülése után is felsorolta:

Az uniós források hazahozatala. Barátokat szerezni Magyarországnak, Tüttő Kata szerint az Európai Unió és Magyarország „házasságát” meg kell menteni. Megerősíteni az európai szociáldemokratákat. Gondolkodni Európa jövőjéről, de az erősebb Európa nem több Brüsszelt jelent, hanem erősebb önkormányzatokat, erősebb helyi közösségeket. „Nőügyek”: olyan vezetőkre van szükség, akik értik a mindennapos valóságot, félelmeket, álmokat, küzdelmeket.

„Én csak erre koncentrálok”

Arra a felvetésre, hogy a 2024-es választások tisztítótűz lehet a pártok számára (megmutatkozik, hogy kinek van valós támogatottsága és kinek nincs), és mi lesz akkor, ha az MSZP nem éri el az öt százalékot (ennyi kell ahhoz, hogy egy mandátumot szerezzen egy párt az európai parlamenti választáson), Tüttő Kata leszögezte: el fogja érni az öt százalékot, és mandátumot szerez. „Ez a feladatom, én csak erre koncentrálok” – jelentette ki az ATV műsorában.

Konkrétumokat nem árult el arról, hogyan állnak most az ellenzéki együttműködéssel kapcsolatos egyeztetések (az MSZP többször a közös európai parlamenti lista és az önkormányzatai választáson való összefogás mellett érvelt). Azt mondta, hogy ellenzéki politikusként nem érdeke a nyilvánosság előtt megbeszélni a részleteket. Ugyanakkor hangsúlyozta: az ellenzéki pártok együtt erősek, és egyértelműen látszik, hogy az ellenzéki szavazók is közös indulást szeretnének. Tüttő Kata azt is megjegyezte, hogy a külön indulással ellenzéki szavazatok veszhetnek el.

Az MSZP üzent a választóknak

Tavaly decemberben jelentette be az MSZP az európai parlamenti listáját. Év végén a párt társelnöke, Kunhalmi Ágnes az Indexnek azt nyilatkozta, hogy az MSZP továbbra is elvi álláspontként a teljes összefogást szorgalmazza, de ha felelőtlenül viselkedik a többi ellenzéki párt, akkor az MSZP azt üzeni a választóknak:

van reménye mindazoknak, akik nem egymást, hanem Orbánt akarják legyőzni.

Azt is hozzátette, hogy az MSZP önálló európai parlamenti listát állított, továbbá megérkezett az MSZP saját ajánlata. „A Rendszerváltást! program és az önálló EP-lista kellő garanciát nyújt mindazoknak, akik változást szeretnének az országban” – fogalmazott lapunknak Kunhalmi Ágnes.