Gulyás Gergely: Vannak vörös vonalak, amelyeket Magyarország biztosan nem lép át

Megtartotta az év első Kormányinfóját Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, ezzel elstartolt a 2024-es hazai politikai év. A kancelláriaminiszter a tájékoztatón kiemelte: a nehéz évek ellenére is nőni tudtak a bérek Magyarországon, és sok ágazatban a következő években is jelentős növekedésre lehet számítani. Összefoglalónk.

Szűk egy hónappal a legutóbbi, rendhagyó Kormányinfó után – amelyet Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tartott meg – ismét tájékoztatót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki ezúttal a kormányfő nélkül, ám szokásos társával, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivővel közösen tájékoztatta a sajtó képviselőit.

Gulyás azzal kezdte a Kormányinfót, hogy a kormányülésen több ügyet vitattak meg, ebből egy európai helyzetértékelés volt kiemelendő. A kormány üdvözli, hogy már érkeznek európai uniós pénzek Magyarországra, miután májusban már megállapodtak arról, hogy az igazságszolgáltatás terén mely változásokat kell elfogadni. A magyar jogszabályok szavatolják a bíróságok függetlenségét, ez Gulyás szerint már korábban is így volt. Végül sikerült megállapodni a bizottsággal, és így felszabadították a támogatások egy részét.

Vörös vonalak

A további kifizetésekről elhangzott, hogy a tegnapi európai parlamenti vitán kiderült: a bizottság elnöke az LMBTQ-ügyekben történő előrelépéshez és a migrációs ügyekben való hozzáálláshoz kötötte. Gulyás szerint ebben a két ügyben próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra, pedig ezekben a magyar választópolgárok egyértelműen állást foglaltak, mindkét ügyben népszavazás is volt: a migrációt elutasítják, és az LMBTQ-propagandát távol akarják tartani a gyerekektől a magyarok Gulyás szerint.

Olyan ügyekben, amelyek nem ártanak az országnak, a kormány hajlandó megállapodni, de olyan ügyekben, amelyekben az emberek véleményt nyilvánítottak, antidemokratikus és elfogadhatatlan lenne.

Így nem elfogadható az LMBTQ-propaganda terjesztése a gyerekek körében, és a kormány a migrációs álláspontját sem adja fel. Ezek Gulyás szerint vörös vonalak.

Gulyás szerint a magyar baloldal a tegnapi vitán is akadályozta a tanárbéremeléseket. Ezzel kapcsolatban a miniszter elmondta: a szükséges hatezermilliárd forinthoz mindössze 700 milliárddal járulnak csak hozzá a Magyarországot megillető támogatásból a tanárbéremeléshez az eddig beérkező uniós források. Ennek ellenére sikerült januártól 32,2 százalékkal emelni a tanárok fizetését januárban. A pedagógusbéreket ebben a ciklusban megduplázzák, az idei 672 ezer forintról az átlagbér jövőre újabb 21 százalékkal nő, 812 ezer forintra. 2026-ban pedig 880 ezer forint lesz a pedagógusok átlagbére. Később kérdésre válaszolva elmondta: nemcsak a baloldali politikusok, de a szakszervezetek is ellene voltak a béremeléseknek.

Bér- és nyugdíjemelés

A kormány áttekintette a dolgozók jövedelmi viszonyait is. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a béremelések folyamata az elmúlt nehéz években sem szűnt meg. A megemelt minimálbér és bérminimum erre az ágazatra is hatással van. Az egészségügyben az orvosok átlagbére 2,2 millió forint, a szakápolóké pedig 595 ezer forint. Ez utóbbiak márciusban újabb 20 százalékkal emelkednek, átlagosan 715 ezer forint lesz egy szakápolói bér.

Idén hat százalékkal emelkednek majd a bérek is, ezt január elsejétől megkapják az idősek, várhatóan ez magasabb lesz az idei inflációnál, így jobban járnak a nyugdíjasok. A rendvédelmi dolgozók bére 79 ezer forinttal emelkedett átlagosan, a katonáknál pedig 11 százalékos béremelés történt az év elején. Nőttek a családtámogatások is, a gyed például 373 ezer forintra nőtt.

Lezárult a nemzeti konzultáció

Szentkirályi Alexandra elmondta: lezárult a nemzeti konzultáció tegnap éjfélkor, 1 millió 518 ezer 455-en éltek a kitöltés lehetőségével. Fontosnak tartják a konzultációt, mert a magyarok el tudták mondani a véleményüket, ellentétben a többi uniós állampolgárral. A kormány azon lesz, hogy a magyar ember hangját Brüsszelben hallassa.

Tárgyalnak a Budapest-bérletekről

Gulyás Gergely az Index kérdésére a Budapest-bérletekkel, illetve azzal kapcsolatban, hogy a BKK elfogadja-e majd a vármegyebérleteket a metrókon, és mi lesz a fővárosnak járó normatívával, elmondta: nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy megállapodnak a felek március elsejéig. Előbbi esetében valamilyen költségmegosztásra lehet számítani.

Az otthonfelújítási programról egyelőre nem született döntés, legalábbis Gulyás szerint minden létező programot bejelentettek már eddig. Svédország NATO-csatlakozásában sem volt előrelépés, Stockholm nem kereste Budapestet, pedig fontos lenne, mert vannak még aggályok.

Jens Stoltenbergnek, úgy tűnik, fontosabb a svéd csatlakozás, mint Svédországnak

– mondta a miniszter azzal kapcsolatban, hogy a NATO-főtitkár szerint nyárig a balti állam csatlakozik majd a szövetséghez. Ukrajna támogatásával kapcsolatban az Indexnek Gulyás úgy fogalmazott: még messze van a megállapodás, és Magyarország kész is támogatni Kijevet, de nem a nekünk járó források kárára. Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy Ukrajnával enyhülni fog-e a viszonyunk. A kormánynak alkotmányos kötelezettsége, hogy jó kapcsolatokra törekedjen mindenkivel. Kárpátalján magyarok élnek, ezért Magyarországnak speciális érdeke is van Ukrajnában. Bekövetkezhetnek komoly változások a kapcsolatokban. Mint ahogy egy Orbán–Zelenszkij-találkozóra is van esély, de ezt elő kell készíteni, hogy legyen értelme.

A hamarosan sorra kerülő külügyminiszteri találkozó már önmagában egy előkészítése ennek.

Más történt a kirúgásoknál

Gulyás Gergely lapunk kérdésére cáfolta azt a szerdai hírt is, mely szerint csak magyarokat bocsátottak el külföldi vendégmunkások felvétele miatt, szerinte pont olyan arányban távoztak magyarok és külföldiek (43-13) is az adott cégtől, mint amilyen arányban ott dolgoznak, ráadásul ők is mind közös megegyezéssel tették ezt. A vállalatok továbbra sem tudnak úgy felvenni külföldi vendégmunkásokat, ameddig nem jelentik le a munkaügynél, hogy van szabad hely náluk, és van-e arra magyar jelentkező. Ennek ellenére már folyik egy vizsgálat az ügyben.

Jövő héten eldőlhet a főpolgármester-jelölt

Jövő héten tart elnökségi ülést a Fidesz, ahol a budapesti főpolgármester-jelöltről is tárgyalnak. Hogy döntés lesz-e, egyelőre nem tudni, mint ahogyan a bejelentést sem meri ígérni Gulyás jövő hétre, de márciusig biztosan megtörténik.

Jöhet a gyorsvasút a reptérre

A Budapest Airport megvásárlásáról még mindig zajlanak a tárgyalások, de nagyon közel van a megállapodás Gulyás Gergely szerint. Részleteket emiatt egyelőre nem kívánt elárulni az üzletről. Később viszont kérdésre válaszolva megerősítette, hogy miután a reptér állami kézbe kerül, elkezdhetik tervezni a gyorsabb összeköttetést, például egy gyorsvasút építését a reptér és a főváros között.

Nagy mulasztás, hogy az elmúlt harminc évben senki sem oldotta meg a problémát

– tette hozzá a miniszter, aki azt is helytelennek tartotta, hogy eltörölték az újszülöttek ingyenes SMA-szűrését. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely kijelentette, átmeneti helyzet, helytelennek tartja, és bízik benne, hogy olyan döntést hoznak, amely ezt visszaállítja.

(Borítókép: Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely a Kormányinfón 2024. január 18-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)