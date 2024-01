Berobbant a tél: Magyarország több pontján is szakad a hó

Havazással és erős széllel érkezett meg a tél csütörtökön Magyarországra. A legtöbb helyen 2-3 centiméteres hóréteg képződhet, de helyenként 7-10 centiméter is hullhat. A megváltozott útviszonyokra az autósokat is figyelmeztetik: a havazás miatt a Dunántúl déli felén, a Duna–Tisza közi területeken, az Északi-középhegységben és a Tiszántúlon is óvatosan kell közlekedni.