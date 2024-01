Dobrev Klára: A Fidesz oldalán nagyobbak a veszteségek

Dobrev Klára bemutatta az árnyékkormány kulturális programját. Az árnyék-miniszterelnök szerint aki a Demokratikus Koalíciótól kultúrharcot vár, az csalódik, mert a kultúra nem a harcok terepe és a Fidesz veszteségei így is sokkal nagyobbak.

„Nincs polgári, szabad, demokratikus élet kultúra nélkül” – mondta Dobrev Klára az árnyékkormány kulturális programbemutatóján. Az árnyék-miniszterelnök szerint az a különböző ideológiák képviselői számára nyilvánvaló, hogy a kultúrának önmagában is szabadnak kell lennie. Arról is beszélt, hogy a szociáldemokrataként fontosnak tartja, hogy a kultúrának nemcsak szabadnak, hanem mindenki számára elérhetőnek is kell lennie.

A kultúra talán még a magyar nyelvnél is jobban összeköt minket itt a Kárpát-medencében. Az emberek közösségéből a kulturális építő kockák építenek nemzetet

– mondta az árnyék-miniszterelnök, hozzátéve, hogy a hatékony és erős államban hisz, de kormányzatnak nem szabad túlzottan beavatkoznia a kulturális életbe.

A kormányzatnak két feladata van, a kultúra finanszírozása és szabadságának biztosítása

– jelentette ki. Dobrev Klára szerint az ország szétszakadt szegényekre és gazdagokra, kisebb és nagyobb településeken pedig hatalmas különbségek jöttek létre, ha a kultúrához való hozzáférésre tekintünk, miközben a „végtelenül kizsigerelt” embereknek nincs idejük részt venni a kulturális életben. „A művészetnek mindenhova el kell jutnia” – tette hozzá.

Aki kultúrharcot vár tőlünk, az csalódni fog, a kultúrában nem lehet harcolni, a kultúrharcnak nincsenek nyertesei, de a Fidesz oldalán nagyobbak a veszteségek, mint a miénken

– jelentette ki Dobrev Klára, aki szerint kulturális programjuk úgy összegezhető, hogy a szabad kultúrát mindenki számára elérhetővé akarják tenni.

